Il lavoro più bello del mondo? Dietro l'obiettivo con il fotografo/filmmaker Morgan Maassen

Forse non riconoscerete subito il suo nome.

Ma è probabile che vi siate imbattuti nel lavoro del californiano, sia che si tratti di un'enorme immagine della campagna Corona affissa sull'autobus a due piani durante il vostro tragitto mattutino, sia che si tratti di una di quelle splendide immagini di sfondo del desktop che illuminano il vostro MacBook.

Il 27enne fotografo/filmmaker si è fatto apprezzare per la sua passione nell'immortalare l'oceano e gli appassionati che lo usano come parco giochi.

Il lavoro di Morgan Maassen

Il suo stile e il suo genere mozzafiato hanno presto attirato l'attenzione dei migliori clienti aziendali, tra cui Nike, Corona, Apple, Mercedes-Benz e Samsung, per non parlare di tutti i principali marchi di surf.

Mentre lasciamo l'hotel e ci dirigiamo verso uno dei quartieri più frequentati di Hong Kong, parliamo di viaggi, stile e ispirazione, e del motivo per cui è uno dei nomi più ricercati del settore.

"Tutto ciò che realizzo è come una cartolina di un luogo in cui sono stato o di qualcosa che mi è piaciuto molto", dice Maassen.

"Che si tratti di una texture sull'acqua o di un paesaggio urbano in Cina. Si tratta di qualcosa che ho ritenuto bello e che valeva la pena di catturare, o avvincente o ispirante o terrificante".

Maassen è un viaggiatore convinto e poco sembra intimidirlo. Mette continuamente a repentaglio la sua vita per immortalare alcuni dei nomi più noti dell'industria del surf, come Kelly Slater, Stephanie Gilmore e John John Florence, evitando squali, correnti e enormi muri d'acqua.

Sono queste condizioni estreme che aiutano a semplificare il suo processo creativo.

"È immensamente semplificato perché si mette una telecamera in un involucro di alluminio e si ha a che fare con il minor numero possibile di pulsanti e impostazioni. Così, ci si può concentrare sulla sopravvivenza e sull'ottenere esattamente ciò che si vuole ottenere".

L'oceano mi ha dato tutto

Mentre si muove nel traffico del centro di Kowloon, ben lontano dalle acque cristalline del Pacifico meridionale, Maassen spiega le origini della sua profonda passione per la cattura dei mari.

"L'oceano mi ha dato tutto", racconta alla CNN Travel.

"Mio padre è un pescatore e mia madre è sempre stata coinvolta in organizzazioni non profit per la protezione dell'oceano. Quindi, sono cresciuto in acqua. Credo di saper nuotare prima di saper camminare".

"È stato naturale che, grazie alla mia passione per il surf e al fatto di aver trascorso così tanto tempo sulle barche e in spiaggia, nel momento in cui ho preso in mano le macchine fotografiche, mi sarei concentrato su questo".

Usciamo dal taxi e veniamo catapultati nel caos controllato di Hong Kong. Immediatamente Morgan tira fuori la sua macchina fotografica Red Weapon e inizia a girare.

C'è una calma e una sottigliezza in lui mentre cattura le scene travolgenti che lo sommergono ed è evidente che si trova a suo agio in questo ambiente come in qualsiasi altro.

"Trovo molta ispirazione nelle città, sia che si tratti di apprezzare l'arte, la cultura e le persone, sia che si tratti di avere un po' di tempo da solo per passeggiare e apprezzare la tecnologia e le infrastrutture.

"O semplicemente per essere in un posto nuovo. Mi è sempre piaciuto tanto quanto stare su una spiaggia a caso o in cima a una montagna da solo".

Il viaggio è alla base del lavoro di Maassen, che trascorre la maggior parte del tempo in viaggio. Dice che è un modo per aprire la mente all'ignoto.

"Non solo si sperimentano cose nuove, ma si cresce anche come esseri umani", dice Maassen.

"Il momento in cui si smette di viaggiare o si viaggia di meno è il momento in cui si iniziano a chiudere le porte nella propria mente".

Il suo consiglio per gli aspiranti fotografi di viaggio? Approfittate di ogni secondo.

"È un'opportunità e un lusso incredibile anche solo lasciare la propria città", dice Maassen.

"Ci sono miliardi di persone che non possono permettersi questo lusso, quindi approfittatene. Tra questo e l'essere un viaggiatore intrepido, nel senso che si conoscono i propri limiti di sicurezza, si aspira a imparare il più possibile la lingua locale e si cerca di sfruttare al meglio il luogo in cui si va in modo sicuro, pragmatico e rispettoso".

Partendo da Kowloon, saliamo a bordo di un vecchio peschereccio cinese che galleggia nel mezzo del porto mentre il sole al tramonto diffonde i suoi raggi nella foschia di Hong Kong.

Con calma osserva l'ambiente circostante mentre compone il suo prossimo scatto.

Sforzarsi di migliorare

Con così tanti clienti aziendali che vogliono attingere alla sua mentalità creativa, Maassen è in viaggio da circa un anno, lavorando a qualsiasi cosa, dalle campagne di marketing a un film di Bollywood.

Avendo già raggiunto un tale successo in età relativamente giovane, non sembra pronto a rallentare.

"Ho a lungo ballato intorno ai costrutti della società, andando a scuola, facendo un lavoro da 9 a 5 e aspirando persino ad avere una famiglia nucleare e a vivere in una casa", dice.

"Sono un nomade, amo creare e realizzare cose e l'unica aspettativa che mi pongo è quella di trattare in modo equo tutti coloro che incontro e, come persona che produce arte e media, voglio solo migliorare in questo senso".

Fonte: edition.cnn.com