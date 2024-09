- Il lavoro di vecchiaia dovrebbe essere compensato con maggiori contributi pensionistici.

Il Governo Propora un Bonus per il Lavoro Esteso Oltre la Pensione

Il governo federale sta pianificando di offrire un bonus alle persone disposte a lavorare oltre l'età pensionabile. Attualmente, i dipendenti possono aumentare i loro futuri pagamenti pensionistici continuando a lavorare oltre l'età pensionabile standard. In futuro, questa opzione comprenderà anche la possibilità di ricevere questi benefici come unica soluzione, nota come bonus pensionistico differito. Questa iniziativa fa parte dell'iniziativa "Iniziativa per la Crescita" approvata dalla coalizione a semaforo in luglio e ora richiede discussione e approvazione nel Bundestag.

Lavora un Anno in Più, Guadagna un Bonus di 22.000 Euro

Questo bonus sarà esente da tasse e calcolato in base alla pensione che sarebbe stata pagata e ai risparmi sulla sicurezza sociale effettuati durante il periodo di lavoro aggiuntivo. Secondo le stime dell'associazione sociale VdK, un individuo con una pensione lorda di circa 1.600 euro all'età pensionabile, che lavora un anno in più alla media salariale, potrebbe ricevere un pagamento esente da tasse di circa 22.000 euro.

Scegli tra una Soluzione Unica o una Pensione Regolare Più Alta

Invece di un pagamento unico, i dipendenti possono anche optare per aumentare la loro pensione mensile lavorando di più. Lavorare un anno in più aumenta la pensione per l'età anziana del sei percento. Inoltre, ulteriori aumenti sono dovuti ai contributi continui del fondo pensione. Più della metà delle persone di età superiore ai 50 anni può immaginare di lavorare oltre l'età pensionabile, secondo un recente sondaggio della rete di carriera Xing.

Contributi del Datore di Lavoro Diretto all'account dell'Employee

Un'altra proposta della cabinets consente ai datori di lavoro di pagare i loro contributi pensionistici ai dipendenti in età pensionabile direttamente sui conti dell'assicurazione contro la disoccupazione e la pensione dei dipendenti. L'idea dietro questo è quella di migliorare il loro reddito e incoraggiare l'impiego prolungato. Se i datori di lavoro non effettuano questi contributi ai loro dipendenti, saranno comunque responsabili del pagamento dei contributi del datore di lavoro all'assicurazione contro la disoccupazione e la pensione.

Heil e Habeck Evidenziano l'Importanza della Conservazione di una Forza Lavoro Specializzata

Il ministro federale del lavoro Hubertus Heil (SPD) ha dichiarato a Berlino: "Coloro che vogliono volontariamente contribuire con le loro conoscenze e competenze trarranno beneficio dalle nuove regole. Si tratta di un passo significativo per garantire ai nostri dipendenti esperti e specializzati". Il suo collega di cabinet, il ministro federale dell'economia Robert Habeck (Verdi), ha aggiunto: "Le misure adottate sono cruciali per lo sviluppo economico della Germania a causa del cambiamento demografico, poiché non possiamo permetterci di perdere le conoscenze, le competenze e l'esperienza delle persone più anziane che vogliono continuare a lavorare".

Nuove Regole per i Contratti a Tempo Determinato e la Pensione per i Superstiti

La proposta di legge comprende anche flessibilità nei contratti di lavoro a tempo determinato per le persone che pianificano di lavorare oltre l'età pensionabile. Inoltre, le persone che ricevono una pensione per i superstiti ("vedova" o "vedovo") potranno guadagnare di più senza che ciò influisca sulla loro pensione. Di conseguenza, il lavoro a tempo pieno al salario minimo mentre si riceve una pensione per i superstiti sarà esente da offset, secondo il ministero federale del lavoro. Secondo le stime del

Leggi anche: