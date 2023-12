Il lavoro dei sogni di Stiliyan Petrov è stato interrotto dal cancro; ora vuole aiutare le star del calcio a pianificare il futuro

E quando una carriera giunge inevitabilmente al termine, molti giocatori si ritrovano a dover cercare di reinventarsi.

Ecco perché l'ex internazionale bulgaro Stiliyan Petrov, insieme ad altri ex professionisti come Gaizka Mendieta, Emile Heskey e Michael Johnson, ha formato Player 4 Player, un'organizzazione che lavora con i giocatori per aiutarli a prendere decisioni consapevoli sul loro futuro.

L'ex capitano dell'Aston Villa Petrov racconta con incredulità alla CNN Sport di giocatori che chiedevano quando sarebbe arrivato il prossimo giorno di paga.

Avevo dei compagni di squadra che mi parlavano prima di essere pagati e la mia domanda era: "Guadagni una grande quantità di denaro ogni singolo mese, ogni singola settimana...". Perché hai bisogno di sapere quando ti pagano?".

"Loro dicono: 'Oh, tutto quello che ricevo, lo metto giù. Ho il mutuo, le rate, la macchina, la mia ragazza'. Così, alla fine della conversazione, mi sono detto: 'Cosa stai mettendo da parte in realtà?".

Petrov racconta che la sua educazione finanziaria è stata impartita da compagni di squadra e amici. Dice che ci sono giocatori che, nonostante guadagnino "quantità incredibili di denaro", ora devono "andare a mendicare per lavorare".

Secondo Petrov, quando era un giocatore, i consulenti finanziari "entravano e uscivano dal campo di allenamento".

C'era "un sacco di gente che prometteva tanto, ma non manteneva mai", dice.

Ma quando si è giovani e si guadagna bene, a volte è difficile individuare gli investimenti potenzialmente sbagliati.

"Bisogna essere molto, molto prudenti e in giovane età", avverte Simon Barker, vicepresidente della Players' Football Association ed ex giocatore di Premier League per il Queens Park Rangers.

"A volte nella vita bisogna sperimentare i problemi per capire e imparare davvero. E purtroppo è quello che succede nella vita", aggiunge Barker.

Sfortunati scherzi del destino

All'inizio del 2012, proprio mentre stava negoziando un nuovo contratto con l'Aston Villa, a Petrov fu diagnosticata una leucemia acuta e la sua carriera fu inaspettatamente interrotta.

Pur essendo finanziariamente sicuro, Petrov non era psicologicamente pronto ad accettare la fine della sua carriera.

"Tutto è scomparso", ha detto parlando della sua malattia. "Non ero pronto, non ero preparato. Fisicamente, mentalmente è davvero dura ... Non ho avuto il tempo di sistemarmi, di pensare a cosa farò dopo. Dovevo solo combattere per la mia vita, quindi per me è diventato ancora più difficile".

Petrov si è sottoposto a due cicli di chemioterapia intensivi nell'arco di tre anni, che hanno avuto il loro peso.

"Non ero in grado di tornare al lavoro, non ero in grado di studiare... di fare qualsiasi tipo di attività energetica perché non ero abbastanza in forma".

"Ho dovuto prendermi circa sei, sette anni per assicurarmi di tornare a essere... quello che volevo essere, quello che volevo raggiungere".

Secondo Petrov, quando i giocatori si divertono a giocare e sono sotto i riflettori, spesso ignorano i segnali che indicano che la loro carriera sta per finire.

"Abbiamo l'ego, tutti parlano di noi. Abbiamo l'attenzione, tutti ci spingono, abbiamo l'adrenalina, abbiamo uno scopo", dice Petrov.

Secondo le statistiche del sindacato mondiale dei calciatori FIFPro, il 72% dei calciatori professionisti non ha un'istruzione superiore al livello liceale e solo il 14% ha completato una formazione professionale. Solo il 12% ha una laurea.

In uno sport in cui la durata media dei contratti è di soli 22-23 mesi, i sostenitori sostengono che i calciatori dovrebbero pensare di più a ciò che possono fare al di fuori del gioco.

Secondo Petrov, ci sono opportunità da esplorare anche dopo la fine della carriera.

"Abbiamo grandi capacità trasferibili che molti altri settori stanno cercando per gli ex atleti - con la loro leadership, la comunicazione, il desiderio, l'etica del lavoro. È qualcosa a cui molti giocatori non pensano", ha detto Petrov.

Nell'anno solare 2019-20, la PFA Charity ha fornito finanziamenti per la formazione continua a 1.397 persone, spesso sotto forma di sovvenzioni e borse di studio per aiutare a formare i professionisti più giovani in vista della loro carriera.

Il ritiro dal calcio per Barker è stato quasi senza soluzione di continuità, in quanto è passato a lavorare presso la PFA, dove è rimasto da allora. Il suo lavoro consiste nel parlare con gli attuali giocatori di come riqualificarsi per una seconda carriera.

"La transizione è un problema importante, soprattutto per i primi due anni", dice. "E quelli che sembrano passare meglio a una seconda carriera sono quelli che si sono messi in una posizione in cui sono pronti per farlo, quindi hanno fatto dei corsi".

Le carriere calcistiche sono brevi, tra i 10 e i 15 anni se si è fortunati. Il sogno di Petrov da ragazzo era quello di diventare un calciatore ai massimi livelli, ma desidera ancora di più.

"Volevo imparare", dice con aria di sfida. "Volevo darmi l'opportunità di diventare qualcuno, di essere qualcosa prima o poi".

