Il lato sud non ha scelto di premere sull'aspetto che non è flessibile per loro.

Quando si tratta di fare una mossa, il Ministro Presidente della Baviera, Markus Söder, non sbaglia mai il bersaglio. Durante la sua conferenza stampa con il leader della CDU Merz, ha proposto la cancellierato a lui. Tuttavia, Söder non ha resistito alla tentazione di lanciare una frecciatina.

Per anni, Söder ha desiderato lasciare il suo posto in Baviera e salire sul palco come Cancelliere federale a Berlino. Le sue aspirazioni erano chiare nel 2021, ma le ha sempre tenute nascoste al pubblico. Tuttavia, ora ha gettato la spugna e ha ufficialmente offerto la cancellierato a Friedrich Merz. Secondo Merz, entrambi erano d'accordo: non volevano ripetere il 2021.

Söder è stato spietato con il candidato alla cancelleria della CDU Armin Laschet allora, lanciando costantemente frecciatine. La CDU credeva che gli attacchi di Söder avessero danneggiato Laschet.

Ora, sembra che tutto sia diverso, poiché sia Söder che Merz sottolineano il loro reciproco rispetto. Tuttavia, Söder sembrava voler chiarire una cosa dopo aver offerto la cancellierato: se avesse voluto, avrebbe potuto farlo anche lui.

"Friedrich Merz e io, entrambi abbiamo un alto consenso pubblico e importanza nei sondaggi", ha detto Söder. "Pertanto, è nella DNA della CDU/CSU considerare entrambi i leader di partito come opzioni valide per il ruolo politico più alto della nazione, la candidatura alla cancelleria". Merz lo ha guardato, alzando le sopracciglia come per confermare di aver sentito bene.

"Tuttavia, storicamente, la CDU, come partito maggiore, ha un chiaro diritto di prelazione", ha spiegato Söder. "Friedrich Merz, in qualità di leader del partito, sta esercitando questo diritto", ha detto il bavarese. Merz ha il pieno sostegno di Söder, che non è riluttante a concederlo.

L'arte dell'implicito

Tipico di Söder. È abbastanza sottile da non mettersi in una posizione vulnerabile, ma lascia spazio all'interpretazione. In primo luogo, si posiziona su un piano di parità con il candidato alla cancelleria. A differenza dei Verdi, dove Robert Habeck ha detto: "Annalena, il palco è tuo". Söder rende chiaro: o lui o Merz. Solo Merz è il candidato in pole position della CDU.

Quando menziona che entrambi hanno "alto consenso pubblico e importanza" nei sondaggi, tutti sanno: i numeri di popolarità di Söder sono lontani da quelli di Merz. Il fatto che Merz abbia il diritto di prelazione come leader della CDU è solo una ragione formale per la sua nomina come candidato alla cancelleria. Che Merz sia adatto alla posizione non solo per la sua posizione, ma anche per il suo carattere o l'esperienza, Söder non lo dice. Tuttavia, gli assicura la sua alta considerazione.

Söder è indeed un maestro del linguaggio implicito, che parla tra le righe. L'anno

