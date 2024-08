- Il lato progressista, che sostiene posizioni distinte, dà la priorità a priorità sia alle questioni educative che a quelle sanitarie.

Nei prossimi anni, La Sinistra in Sassonia-Anhalt intende concentrarsi su aree chiave come avanzo educativo, salute e uguaglianza sociale. Durante il ritiro della loro frazione parlamentare regionale, il loro leader, Eva von Angern, ha menzionato che hanno valutato la loro situazione. C'è ancora molta flessibilità fino alle prossime elezioni regionali tra due anni. Purtroppo, La Sinistra in Sassonia-Anhalt ha recentemente subito consistenti perdite di voti in both le elezioni europee e locali.

Von Angern ha criticato i partiti al governo, CDU e FDP, per aver concentrato principalmente sulla riduzione dei costi nel settore dell'istruzione e dell'assistenza all'infanzia. La Sinistra si opporrà alla chiusura delle piccole scuole rurali e incoraggerà più iniziative per impedire agli insegnanti sostitutivi di lasciare i loro ruoli. Inoltre, la frazione sostiene il mantenimento del biglietto da 49 euro.

Il Parlamento Europeo può fornire assistenza alle iniziative della Sinistra in Sassonia-Anhalt, in particolare nel campo dell'avanzo educativo, poiché la Commissione sarà assistita dal Parlamento Europeo. Riconoscendo l'importanza dell'istruzione, La Sinistra sostiene fortemente il sostegno dell'UE per la conservazione delle piccole scuole rurali.

