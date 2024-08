Il lander di Darmstadt e' completamente disattivato.

Darmstadt 98 retrocesso anche in fondo alla classifica della 2. Bundesliga dopo la 2ª giornata. Gli Hessiani conducono a Paderborn ma poi perdono pesantemente. Hannover 96 sorprendentemente non riesce a iniziare la stagione alla grande.

SC Paderborn - SV Darmstadt 98 3:1 (0:1)

Il flawless SC Paderborn sorprendentemente guida la classifica della 2. Bundesliga. L'SCP ha battuto il Darmstadt 98 dopo essere stato in svantaggio, vincendo 3:1 (0:1) e diventando l'unica squadra a ottenere un perfetto inizio con sei punti. La squadra retrocessa in Bundesliga, il Darmstadt, rimane a secco di punti dopo la sconfitta casalinga contro il Fortuna Düsseldorf.

Un gol precoce di Oscar Vilhemsson (7') ha dato il tono alla partita. Il Paderborn ha avuto difficoltà con la pressione iniziale del Darmstadt e ha perso palla troppo facilmente. Il Darmstadt sembrava essere in controllo per i primi trenta minuti, ma poi Marcel Schuhen ha deviato un colpo di testa di Filip Bilbija sulla traversa (33'). Sven Michel (45.+1) ha anche colpito il palo.

Il Paderborn è uscito forte nella ripresa, pareggiando con Sebastian Klaas (53'). Gli ospiti, che avevano vinto la partita d'esordio contro l'Hertha BSC, hanno spinto per la vittoria e sono riusciti a segnare con Bilbija (64') e Ilyas Ansah (83'), assicurandosi la vittoria.

Eintracht Braunschweig - 1. FC Magdeburg 1:3 (0:1)

Le campane d'allarme suonano presto per il Braunschweig: la squadra ha mostrato un'altra disastrosa prestazione difensiva, rovinando l'inizio della stagione. Una settimana dopo la sconfitta per 1:5 contro lo Schalke 04, i basso-sassoni hanno perso per 1:3 (0:1) contro il 1. FC Magdeburg nella 2ª giornata. Il nuovo arrivato olandese Martijn Kaars ha segnato i suoi primi gol nel calcio professionistico tedesco (13' e 55'), e Silas Gnaka (59') ha segnato anche lui per il Magdeburg. Il gol di Rayan Philippe (67') non è stato sufficiente per il Braunschweig.

Prima della partita, l'allenatore del Braunschweig Daniel Scherning ha detto: "Il nostro obiettivo è difendere meglio di quanto abbiamo fatto la scorsa settimana. È quello che dobbiamo fare nella 2. Bundesliga" - ma non è successo. Il Braunschweig ha avuto una chance per passare in vantaggio al 4º minuto, ma Dominik Reimann ha parato per il Magdeburg. Gli ospiti, che avevano pareggiato 0:0 contro l'SV Elversberg nella partita d'esordio, hanno segnato per primi con la loro prima occasione.

Il Magdeburg ha spinto per altri gol nella ripresa, con Kaars e Gnaka che allungavano il vantaggio. Dopo il gol di Philippe, il Braunschweig ha avuto un barlume di speranza, ma la sua conclusione è stata scarsa.

SC Preußen Münster - Hannover 96 0:0

Nel frattempo, l'Hannover 96, rivale basso-sassone del Braunschweig, ha mancato anche lei l'inizio perfetto e ha deluso. La squadra dell'allenatore Stefan Leitl ha dovuto accontentarsi di un pareggio a reti bianche contro il Preußen Münster dopo una brutta prestazione. Il portiere Ron-Robert Zieler ha fatto diversi interventi decisivi nella sua 350ª partita per il 96. L'Hannover aveva vinto la partita d'esordio contro il Jahn Regensburg per 2:0.

Gli ospiti hanno iniziato in vantaggio davanti a 12.422 spettatori allo stadio Preußen tutto esaurito, mostrando grande coraggio. Malik Batmaz ha mancato due chance ma è stato fermato dall'atten

