- Il Landbischof di Bilz preoccupato per i voti di approvazione dell'AfD

Il Vescovo della Chiesa Evangelica in Sassonia, Tobias Bilz, si preoccupa per i livelli elevati di sostegno per l'AfD. "La percentuale di elettori che sceglie l'AfD e altri partiti di estrema destra è una fonte di preoccupazione e riflessione", ha dichiarato alla "Freie Presse" (venerdì).

Inoltre, il Vescovo ha difeso la decisione di parlare solo con i candidati di CDU, SPD, FDP e Verdi in una serie di eventi dell'Accademia Evangelica Sassonia in vista delle elezioni statali. Ha scelto di intrattenere conversazioni con il centro politico all'interno dello spettro democratico. "Data la preferenza del pubblico per discutere posizioni estreme, il lavoro pratico di questi partiti può facilmente essere trascurato".

Le conversazioni, ha detto, erano per lo scambio pubblico con personalità individuali che avevano anche l'opportunità di presentarsi pubblicamente. "Non sembra appropriato normalizzare un partito di estrema destra in questo modo".

