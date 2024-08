- Il lancio di SpaceX è stato rinviato a causa di condizioni meteorologiche sfavorevoli.

Il lancio programmato della missione "SpaceX" "Polaris Dawn" è stato posticipato. Purtroppo, la missione non decollerà come previsto né mercoledì né giovedì a causa delle previsioni meteorologiche avverse nelle aree previste per l'atterraggio del veicolo spaziale, come comunicato tramite il servizio di messaggistica X da Jared Isaacman, il mastermind del progetto che collabora con il CEO di SpaceX Elon Musk. Isaacman ha dichiarato: "La pazienza è fondamentale per i viaggi più difficili e siamo pronti ad aspettare il momento giusto". Ha sottolineato l'importanza delle condizioni meteorologiche appropriate durante la rentrée, data la limitata durata delle risorse di supporto della crew.

La missione "Polaris Dawn", progettata per durare fino a cinque giorni, vedrà la crew di quattro persone decollare dal centro spaziale di Cape Canaveral, raggiungere circa 868 miglia dalla Terra - la distanza più lontana dalla Terra raggiunta dagli esseri umani dai tempi delle missioni Apollo sulla Luna negli anni '70, secondo SpaceX.

Accanto a Isaacman, che sarà anche il capitano della missione, ci saranno gli astronauti Kidd Poteet, Sarah Gillis e Anna Menon a bordo del veicolo spaziale "Dragon". Impulsati da un razzo "Falcon 9", questo viaggio vedrà gli astronauti condurre una passeggiata spaziale per testare una tuta spaziale per attività extraveicolari di una società spaziale privata.

