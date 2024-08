- Il lancio del Lifestyle Business?

Meghan Markle, a 43enne, ha presentato a marzo la sua prossima impresa, American Riviera Orchard, senza però rivelare quando i suoi prodotti sarebbero arrivati sugli scaffali. Le voci suggeriscono che la linea di lifestyle di Meghan farà il suo ingresso sul mercato verso la fine dell'anno. Anche se la data precisa è ancora avvolta nel mistero, una fonte vicina alla situazione ha rivelato a "People" che l'ex attrice di "Suits" si è tenuta impegnata dietro le quinte.

Si è vociferato che il lancio di questo progetto sia stato ritardato a causa delle presunte difficoltà di Meghan nel trovare un CEO per American Riviera Orchard e per il presunto alto turnover del personale. Tuttavia, la fonte ha smentito prontamente queste voci.

I Sussex hanno salutato almeno sei membri del loro staff dal momento in cui hanno lasciato il Regno Unito e si sono trasferiti negli Stati Uniti. L'ultima dipartita è stata quella del loro capo di stato maggiore congiunto, Josh Kettler, che ha rassegnato le dimissioni dopo un breve mandato di tre mesi.

Prodotti per la casa di American Riviera Orchard

Una parte del nome di American Riviera Orchard è ispirata alla residenza preferita di Meghan e Harry a Montecito, in California, anche nota come "Riviera Americana". Secondo un deposito di marchio presentato dal team legale di Meghan, il marchio prevede di vendere stoviglie, bicchieri, tessuti da cucina, marmellate, conserve, confetture, spread, libri di cucina e altri prodotti vari.

In precedenza, Meghan si era cimentata nel settore lifestyle e aveva fondato il blog lifestyle "The Tig" (battezzato in onore del suo vino preferito) nel 2014. Tuttavia, ha deciso di chiudere il sito poco dopo l'annuncio del suo fidanzamento con il principe Harry nel 2017.

Dopo aver preso le distanze dalla famiglia reale a gennaio 2020, Meghan si è dedicata a diverse iniziative imprenditoriali. In un'intervista al "New York Times" dopo il suo recente viaggio quasi reale in Colombia, Meghan ha dichiarato: "Spesso mi ritrovo a passare ore online alla ricerca di marchi. Quando sono online, a fare shopping o a leggere qualcosa, cerco nuovi designer promettenti, soprattutto di altri paesi".

Nonostante le dichiarazioni di Meghan Markle sulle sue abitudini online, la data di inizio dell'offerta di prodotti di American Riviera Orchard rimane sconosciuta, con solo un'indicazione di lancio alla fine dell'anno. A causa dei continui cambiamenti nel personale dei Sussex, sono emerse speculazioni su eventuali ritardi nel lancio dell'iniziativa.

