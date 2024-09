- Il lanciatore lotta in presenza di Holland e parte prematuramente.

Niclas Füllkrug salta l'incontro cruciale della nazionale di calcio tedesca nella Nations League contro i Paesi Bassi. Il calciatore di 31 anni, attaccante, non può partecipare alla partita serale (20:45 CET/RTL) allo stadio Johan Cruyff Arena a causa di un fastidio al tendine di Achille del piede sinistro, come annunciato dalla DFB poche ore prima del calcio d'inizio.

Füllkrug ha iniziato la partita della Germania nella Nations League contro l'Ungheria lo scorso sabato a Düsseldorf e ha segnato il primo gol. Era il suo 14° gol in 22 presenze internazionali. Aveva tentato un allenamento il lunedì sera all'Arena di Amsterdam con una benda blu sulla gamba inferiore, ma ha dovuto interrompere prima del previsto. "Non è ancora chiaro se possa giocare", aveva detto Nagelsmann in conferenza stampa in precedenza.

Füllkrug avrebbe dovuto partire per Londra il giorno della partita per unirsi al suo nuovo club, il West Ham United. Contro gli olandesi, Kai Havertz è atteso per giocare ancora una volta come attaccante centrale. Contro l'Ungheria, aveva giocato dietro Füllkrug nella linea offensiva con Jamal Musiala e Florian Wirtz. Nagelsmann non era interessato a cambiare questa nuova formazione.

Nonostante l'assenza nella partita cruciale contro i Paesi Bassi, Niclas Füllkrug ha dimostrato il suo valore nella precedente partita della Nations League della Germania contro l'Ungheria, segnando il gol d'apertura. In sua assenza, Kai Havertz è atteso per coprire il suo ruolo di attaccante centrale contro la squadra olandese.

