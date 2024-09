- Il lanciatore del Dortmund prende il comando con una maggiore fiducia da West Ham

Inizialmente, Füllkrug ha espresso le sue preoccupazioni, dicendo: "Non volevo creare problemi". Tuttavia, la sua decisione di unirsi al West Ham United ha suggerito sottilemente la sua insoddisfazione per come la Borussia Dortmund aveva gestito le cose. Secondo lui, l'affare che coinvolgeva un altro giocatore non era stato un forte segno di fiducia. Durante una conferenza stampa per la nazionale di calcio a Herzogenaurach, ha espresso i suoi pensieri.

L'arrivo di Serhou Guirassy quest'estate lo ha fatto sentire un po' trascurato. Questo ha portato a pensieri di un trasferimento, che ha rivelato durante la sua prima apparizione pubblica in Germania dopo il suo trasferimento in Inghilterra. Alla fine, è approdato al West Ham a Londra.

Il fascino di Londra

Dopo il suo passaggio dal Werder Bremen al Dortmund l'anno scorso, aveva giocato così bene da guadagnarsi un certo riconoscimento. La sua stagione è stata impressionante, con presenze in Champions League e per la nazionale. Ora, l'ammirazione mostrata dal tradizionale club inglese era "estremamente" impressionante, che lo ha portato a esprimere la sua eccitazione.

Anche se la sua prima esperienza nella nuova formazione della Premier League non è stata perfetta, con solo tre apparizioni come sostituto e senza gol, ha riconosciuto la necessità di più tempo per adattarsi. Tuttavia, trova la sfida di vivere a Londra un'esperienza ricca per entrambi lui e la sua famiglia.

Ha scelto di non speculare sul futuro del Dortmund. Sembra che, nonostante la sua partenza, "un forte senso di identità" sia stato perso, e il club si stia preparando per questo. Tuttavia, è ancora troppo presto per giudicare il West Ham, così come per il Dortmund.

