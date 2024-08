- Il lago di Costanza tragicamente si è impossessato della vita di un nuotatore.

Incidente sfortunato sul lago di Costanza si è verificato sul lato austriaco, causando la morte di un uomo di 29 anni. Originario della Germania, aveva noleggiato un motoscafo a Lindau, in Baviera, e stava navigando verso Bregenz con la sua ragazza di 35 anni e i suoi due figli, secondo le autorità.

Mentre facevano il bagno, ha incontrato delle difficoltà in acqua. I passanti sulla riva hanno allertato i servizi di emergenza. I sommozzatori sono riusciti a recuperare l'uomo, ma i tentativi di rianimazione durante il trasporto in ospedale sono falliti. Alla fine, è deceduto per le sue ferite all'ospedale.

L'incidente tragico sul lago di Costanza ha scatenato un'ondata di solidarietà e condoglianze da parte delle comunità tedesche e austriache. Nonostante gli sforzi dei sommozzatori e del personale medico, la vita dell'uomo non è potuta essere salvata dopo l'incidente sfortunato.

