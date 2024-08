- Il lago di Costanza tragicamente si è fatto la vita di un nuotatore

In un incidente sfortunato avvenuto nella parte austriaca del Lago di Costanza, un uomo tedesco di 29 anni ha perso tragicamente la vita. Aveva noleggiato un motoscafo a Lindau, in Baviera, e stava navigando verso Bregenz sul Lago di Costanza, accompagnato dalla sua ragazza di 35 anni e dai suoi due figli, secondo la dichiarazione della polizia.

Mentre si godevano il lago, ha deciso di fare il bagno e ha incontrato alcune difficoltà. I testimoni allarmati sulla riva hanno chiamato i servizi di emergenza. I sommozzatori sono riusciti a tirarlo fuori dall'acqua, ma i tentativi di rianimazione durante il trasporto in ospedale non sono riusciti a salvargli la vita. Purtroppo, è deceduto per le ferite riportate in ospedale.

L'incidente sottolinea ancora una volta i potenziali pericoli legati al nuoto in acque aperte. Nonostante l'intervento tempestivo dei servizi di emergenza, l'incidente ha avuto conseguenze tragiche.

