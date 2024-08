- Il Kiel Football Club mira a riconquistare l'ingresso in Champions League.

THW Handball Record Champions mirano a riconquistare il trono. Marc Weinstock, presidente del consiglio di sorveglianza, ha fissato l'asticella alta: "Il nostro obiettivo finale è finire primi o secondi nella Bundesliga e arrivare alle Final Four in altre competizioni".

Per la prima volta dal 2018, i Kiel Zebras, che hanno concluso l'ultima stagione al quarto posto, hanno mancato la Champions League. Ora parteciperanno alla European League, una situazione che intendono correggere presto con l'aiuto dei loro quattro nuovi acquisti di alto profilo.

Emil Madsen (23), un destro danese dal GOG Gudme, ha raggiunto la squadra a Kiel. I vuoti sulla destra, lasciati dall'addio di Niclas Ekberg, saranno probabilmente riempiti dall'ungherese olimpico Bence Imre (21) del Ferencvarosi TC e da Lukas Zerbe (28), precedentemente del TBV Lemgo.

Andreas Wolff brama altri trionfi

Il ritorno del portiere icona Andreas Wolff nei pali della THW dopo un'interruzione di cinque anni a Kiel gli ha dato nuova motivazione. "La mia missione qui a Kiel è lungi dall'essere compiuta: miro almeno a un campionato tedesco, ma nei prossimi anni potrebbero essere di più", ha detto il 33enne, medaglia d'argento di Parigi.

Wolff ha anche riconosciuto una "modesta umiltà" che ritiene si adatti bene alla THW nonostante le ambizioni elevate. L'allenatore Filip Jicha è d'accordo, considerando il breve tempo di preparazione: "Abbiamo solo 20 giorni invece dei soliti quattro o cinque".

La THW ha venduto circa 300 biglietti stagionali in meno per le partite casalinghe di Bundesliga rispetto all'anno scorso, con un totale di 8.800 biglietti venduti finora. Tra gli assenti a lungo termine ci sono Harald Reinkind, che si sta riprendendo da un intervento al tallone, e il portiere Tomas Mrkva, che sta sottoponendosi a un intervento al menisco.

La squadra di Kiel inizierà la nuova stagione di Bundesliga con una partita in trasferta contro i Rhein-Neckar Löwen il 5 settembre (ore 20:30/Dyn).

