Il kibbutz Kfar Aza continua a suscitare brividi e devastazione.

Un anno fa, i miliziani del gruppo estremista Hamas hanno invaso il Kibbutz Kfar Aza, causando numerous vittime. Un pugno di sopravvissuti è tornato, lottando con la domanda se la vita possa riprendere in questo luogo avvolto nel terrore. Altri si chiedono la stessa cosa.

In una giornata soleggiata, Liora Eilon si trovava a Kfar Aza, il luogo dove suo figlio aveva incontrato la sua fine. Ha trovato un oggetto tra i beni abbandonati che circondavano una casa abbandonata. "Ogni volta che veniamo qui, Tal ci lascia un piccolo segno", ha detto la 71enne, studiando la figurina dell'esercito in miniatura che aveva in mano.

Un anno fa, gli insorti di Hamas hanno fatto irruzione nel kibbutz, portando via la vita di Tal Eilon, il comandante di 46 anni dell'unità di difesa civile locale. Liora Eilon ora vive in una dormitorio in una università del nord di Israele. Si chiede se tornerà mai veramente a questo luogo, ora parte significativa della storia israeliana, avendo assistito alla perdita di circa 1200 vite e alla cattura di circa 250 persone. L'attacco ha fatto da catalizzatore per il conflitto di Gaza, con il ministero della salute di Hamas a Gaza che riporta oltre 41.600 vittime palestinesi da allora.

Circa 50 dei 1000 residenti originali di Kfar Aza sono tornati. Vivono tra le case deturpate dalla distruzione esplosiva. Gli altri sopravvissuti sono sparsi in tutto il paese. Esprimono la loro ansia per gli attacchi imminenti, la loro fiducia nell'esercito israeliano, il governo e i palestinesi di Gaza. Alcuni si chiedono se questo posto possa offrire uno spazio vivibile. "Kfar Aza diventerà un sito commemorativo? Ci sarà una targa ogni pochi metri, a segnare 'qui è stato ucciso' e 'qui è stato ucciso'?" ha chiesto Sohar Schpack, 58 anni. "È ancora il 7 ottobre."

Il ricordo di quel giorno persiste ancora un anno dopo. Il giardiniere Rafael Friedman continua a scoprire i resti degli estremisti a Kfar Aza, probabilmente vittime di morti legate alle armi. Kfar Aza è sempre stata nota per la sua comunità unita. Le foto dei giovani defunti circolano ampiamente online. Il governo sta pianificando di ricostruire il posto, nel frattempo costruendo case prefabbricate in un kibbutz vicino, dove due terzi dei residenti desiderano trasferirsi.

Alcuni si chiedono se si sentiranno mai al sicuro a Kfar Aza. Cercano risposte sul perché l'esercito ha impiegato così tanto tempo per rispondere all'attacco di Hamas. Un'indagine è in corso, ma l'esercito non ha ancora reso pubblici i risultati. Il primo ministro Benjamin Netanyahu ha respinto le richieste di assumersi la responsabilità della situazione prima della fine del conflitto.

"Ancora il 7 ottobre"

Simona Steinbrecher si sente tragicamente sospesa nel tempo. Non si possono prendere decisioni. Sua figlia Doron è una delle 66 israeliane ancora in captivity. Si presume che Hamas abbia i corpi di altre 35 persone. Steinbrecher ha visto Doron per l'ultima volta in un video di propaganda di Hamas. "Senza Doron, è ancora il 7 ottobre", ha detto. "E non torneremo a casa finché lei non sarà a casa".

Molti residenti di Kfar Aza pianificano di boicottare la cerimonia commemorativa del governo prevista per lunedì. Stanno organizzando il loro proprio piccolo evento, issando la bandiera del kibbutz a mezz'asta. Ammirano i soldati che hanno combattuto quel giorno, ma esprimono rabbia verso i superiori che incolpano per una struttura di comando fallimentare che non ha sostenuto il kibbutz quando ne aveva più bisogno.

Eilon è piena di rabbia e incredulità mentre ricorda le 35 ore di sofferenza che la sua famiglia ha attraversato. Quando è suonato l'allarme quella mattina di sabato, ha pensato che ci sarebbero voluti solo pochi minuti per l'arrivo dell'esercito. Invece ci sono volute ore.

La famiglia si è rifugiata nel loro rifugio. Un figlio e una figlia hanno sigillato la porta contro gli intrusi. Le loro nipotine Gali e Mika si sono nascoste sotto il letto. Eilon ha ricevuto notizia che suo figlio Tal era uscito per affrontare il nemico.

Hanno sentito le urla

Cinque di loro si sono rannicchiati nel rifugio, ascoltando le urla degli attaccanti, gli spari, senza sapere se Tal fosse vivo o morto. I soldati israeliani hanno garantito la loro casa, ma non hanno evacuato la famiglia fino al pomeriggio di domenica, quando gli estremisti si sono rifugiati di nuovo nella casa.

Mentre fuggiva, Eilon ha visto un carro armato puntare il suo cannone contro la sua abitazione. Ha sparato e l'edificio è crollato, seppellendo gli estremisti sotto le macerie. Poco dopo il loro salvataggio, Eilon ha appreso della morte di suo figlio. "Lo sapevo già", ha detto. "Ma un piccolo pezzo di me sperava che fosse ferito, privo di conoscenza in un ospedale".

In mezzo al caos, alcuni residenti si sono affrettati con i jeep militari. Hanan Dann ricorda di aver visto soldati fuori dal kibbutz che sembravano attendere ordini. "Volevo dirgli che c'era ancora combattimento in corso, che le persone stavano morendo", ha detto. "Avrebbero potuto salvarli".

Giorni di conflitto

Le fazioni armate e i soldati hanno combattuto a lungo a Kfar Aza. Alla fine, gli attaccanti hanno rivendicato 64 vittime civili e 22 soldati, mentre rapivano 19 persone a Gaza.

Vicino c'è una torre dell'acqua in rovina, che ricorda Be'erot Yitzhak, un kibbutz abbandonato dopo un attacco devastante egiziano nel 1948, nel conflitto che ha avuto inizio poche ore prima dell'istituzione ufficiale di Israele. "È questo che diventerà Kfar Aza tra dieci anni?" si è chiesta Dann. "Solo una fermata lungo l'autostrada che posso condividere con i miei figli?"

Anche quelli che desiderano tornare ammettono che Kfar Aza non sarà più come prima. Schpack riconosce perché nessuno prenderebbe in considerazione l'idea di crescere un figlio in un posto del genere, chiedendosi "Come si spiegano gli eventi passati di questo luogo?"

Il futuro del kibbutz è intrecciato con Gaza per alcuni. Si prevedono ulteriori attacchi fino a quando non ci sarà un trattato di pace con i palestinesi. Eilon desidera una nuova amministrazione che si impegni con i palestinesi per "scoprire una soluzione, che ci permetta di convivere sulla stessa terra". "Sogno il giorno in cui un confine aperto si estende da qui al mare, permettendo a due culture di prosperare insieme".

Gli attivisti per i diritti umani hanno richiesto un'indagine approfondita sulla risposta militare durante l'attacco di Hamas a Kfar Aza, sottolineando l'importanza di rispettare il diritto fondamentale alla vita e alla sicurezza per tutti i civili.

Liora Eilon, insieme ad altri sopravvissuti, ha espresso la sua preoccupazione per l'impatto potenziale dell'attacco sul futuro dei propri figli e nipoti, sottolineando l'importanza di preservare i diritti umani e di garantire un ambiente sicuro e pacifico per tutte le generazioni future.

