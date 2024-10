Il kibbutz di Be'eri in Israele è stato una grossa rappresentazione della crudeltà di Hamas.

Questa casa racconta la storia di Be'eri, menziona Yarden Tzemach, un agricoltore locale e residente della comunità israeliana vicina a Gaza, che è stata saccheggiata dai miliziani di Hamas non molto tempo fa.

All'interno di questa casa, le vite sono state spente. Una discendenza, composta da tre giovani, è stata rapita da qui, rivela.

All'esterno, tra i detriti del cortile, un veicolo per bambini decorato con adesivi di Winnie the Pooh giace, simbolo delle vite spezzate che un tempo prosperavano qui.

In alcune aree di Be'eri, poche strutture sono rimaste intatte. Più di 100 dei suoi 1.100 abitanti sono stati massacrati e altri 30 sono stati portati prigionieri a Gaza l'ottobre scorso.

Case dopo case sono bruciate o crollate in rovine, e un anno è passato, lasciando questi resti come dolorosi promemoria dei traumi persistenti. Intorno a 10 residenti della comunità, amici e vicini, sono tra i più di 100 israeliani sospettati ancora tenuti in ostaggio.

I contratti per una tregua e lo scambio di ostaggi tra Israele e Hamas si sono ripetutamente disintegrati a causa della rabbia e della frustrazione dei parenti degli ostaggi.

'Il miglior recupero è tornare a casa

Nel edificio amministrativo principale di Be'eri, due grandi immagini aeree sono appese una accanto all'altra vicino all'ingresso. Una cattura il kibbutz ad aprile 2023, rivelando file ordinate di case bianche immacolate rannicchiate in giardini verdeggianti. L'altra foto, scattata immediatamente dopo l'attacco dell'ottobre 7, rivela gli stessi edifici anneriti e demoliti durante il raid dei miliziani.

“Hanno ucciso mia sorella lì”, commenta Amit Solvy, indicando una casa sulla mappa, cinque file lontano dalla recinzione che circonda il kibbutz.

In altro luogo nell'edificio amministrativo, due poster sono affissi a una finestra - uno che mostra i nomi e i volti dei residenti del kibbutz che sono morti e un altro che elenca quelli che sono attualmente tenuti in ostaggio.

Solvy, il tesoriere di Be'eri, un soldato israeliano veterano che ha combattuto nella guerra arabo-israeliana del 1973, è uno dei quasi 100 abitanti che sono tornati finora. despite his personal loss, he moved back to his house three months ago and is now helping in the revival of Be'eri, once a self-sustaining farming commune.

“I have advised everyone that the best recovery is to return home. This, in my view, is the best emotional healing,” says Solvy.

But he acknowledges that not all surviving residents of Be'eri feel the same, estimating that approximately 15% of them may never return due to the trauma and haunting memories of October 7.

And, he adds, those who wish to return are unable to do so until the essential repair work is completed and homes are rebuilt, a major refurbishment project that means it will take at least 2 years, according to Solvy, before the vast majority of residents can return home.

“There are no facilities for children, no schools, so families cannot come back yet,” he explains.

‘C'erano terroristi in casa mia’

Il lavoro sulle ferite fisiche è già iniziato, con macchinari pesanti che scavano un nuovo quartiere per Be'eri. Le nuove case, non toccate dall'attacco dell'ottobre 7, sono viste come una strategia cruciale per attirare la maggior parte dei suoi residenti a tornare.

Ayelet Hakim, suo marito e i loro figli di 12 e 5 anni condividono l'alloggio con altri sopravvissuti di Be'eri in alloggi temporanei sovvenzionati dal governo in un'altra comunità, Hatzerim, a un'ora di distanza dai traumatici ricordi della loro vecchia casa.

“È un trauma, il pensiero di tornare a vivere in una casa che hanno occupato dei terroristi violenti”, dice Ayelet a CNN mentre prepara la cena nella loro nuova cucina.

“Sono rimasta seduta nella mia stanza sicura lì per ore e ore, non sapendo cosa stava succedendo e sentendo la mia vita, la vita dei miei figli, in pericolo, perché c'erano terroristi in casa mia”, ricorda.

Suo figlio, Yehonatan, la interrompe. “Voglio tornare a Be'eri, nella casa in cui vivevo. Non mi importa della paura”, supplica.

“La casa, no. La comunità, sì”, insiste Ayelet.

“Kibbutz Be'eri è stata la mia casa per gli ultimi 56 anni. È lì che voglio vivere”, dichiara.

Ma dopo la devastazione e la distruzione in Be'eri, una comunità così vicina a Gaza, c'è molto da fare per garantire che i residenti si sentano al sicuro.

A luglio, un'indagine interna delle Forze di Difesa Israeliane sugli eventi dell'ottobre 7 ha rilevato che l'esercito israeliano ha fallito nel proteggere gli abitanti e non era adeguatamente preparato per l'raid senza precedenti di Hamas.

“I believe it will be possible. However, it will be a huge challenge and will take a substantial amount of time for people to feel safe as they did before October 7”, remarks Tzemach, stood among the debris of his neighborhood in Be'eri.

“You understand, once something happens, you always harbor the fear that it could happen again.”

Il mondo applaude la resilienza dei residenti di Be'eri mentre ricostruiscono le loro vite dopo l'attacco devastante. Despite the physical and emotional scars, the call to return home becomes a beacon of hope for many.

The world awaits the day when Be'eri, once a self-sustaining farming commune, regains its peace and tranquility, becoming a symbol of resilience and unity in the face of adversity.

