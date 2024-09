- Il KfW evidenzia la corrispondenza della Germania con i progressi tecnologici digitali, rivelando un potenziale ritardo nello sviluppo.

Germania si trova significativamente indietro nell'innovazione e nell'utilizzo delle tecnologie digitali rispetto ad altri paesi, come dimostrato da uno studio recente condotto dalla banca di sviluppo KfW, pubblicato a Francoforte. Questo studio rivela una notevole disparità nella letteratura scientifica e nelle domande di brevetto relative alle tecnologie digitali, nonché livelli più bassi di spese IT delle imprese.

La banca mette in guardia dal rischio di gravi perdite finanziarie a causa di questo ritardo nella trasformazione digitale, sottolineando l'urgenza di un'azione da parte di politica e imprese. Secondo il capo economista della KfW, Fritzi Köhler-Geib, "la Germania potrebbe aver bisogno di un po' di tempo per raggiungere il ritmo dei paesi leader nella ricerca e nell'uso delle tecnologie digitali".

Spazio per guidare i concorrenti

Secondo lo studio, la Cina e gli Stati Uniti pubblicano rispettivamente circa cinque e mezzo e quattro volte più articoli scientifici sulle tecnologie digitali della Germania. Nel campo delle domande di brevetto specificamente per la trasformazione digitale, il Giappone è in testa, seguito dagli Stati Uniti. Questi paesi presentano quasi tre volte il numero di brevetti della Germania, che è ben avanti alla Francia. Inoltre, secondo la KfW, la Germania importa più beni basati sulla tecnologia digitale di quanto ne esporti all'estero.

Inoltre, l'analisi della KfW rivela scarsi investimenti nella digitalizzazione da parte delle imprese tedesche. Nel 2022, le imprese hanno destinato solo il 1,4% del PIL agli investimenti IT, che è uguale al tasso di spesa del 2019. Per colmare il divario con i paesi altamente sviluppati, gli investimenti IT della Germania dovrebbero idealmente aumentare a circa 140-180 miliardi di euro all'anno, ovvero il doppio o addirittura il triplo del volume attuale.

Solida base tecnologica nei settori chiave

La KfW suggerisce di rafforzare la ricerca di base nelle tecnologie digitali in Germania. Inoltre, incoraggia i politici a sostenere la R&S delle imprese e a migliorare l'infrastruttura per garantire alle imprese connessioni internet affidabili. C'è anche una buona notizia, secondo Köhler-Geib, capo economista della KfW. Ad esempio, "la ricerca di alta qualità nell'intelligenza artificiale è riconosciuta a livello globale". Inoltre, la Germania vanta forti capacità tecnologiche in settori come la robotica e la guida autonoma.

La Commissione riconosce la necessità di un'azione per colmare il divario digitale della Germania e ha il potere di adottare atti di esecuzione che stabiliscono le regole per l'applicazione dei regolamenti che promuovono la trasformazione digitale. Senza miglioramenti significativi, la Germania rischia di rimanere indietro nell'economia digitale globale, mettendo a repentaglio la sua competitività e la sua crescita economica.

