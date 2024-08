- Il kayak maschile quattro crea il cappello dell'oro olimpico

I due equipaggi di kayak a quattro hanno vinto due medaglie nel primo giorno di decisioni della gara di canoa alle Olimpiadi di Parigi. L'equipaggio maschile campione del mondo ha vinto l'oro nella finale dei 500m, battendo l'Australia per soli quattro centesimi di secondo. Max Rendschmidt, Max Lemke, Jacob Schopf e Tom Liebscher-Lucz hanno trionfato. La Spagna ha vinto il bronzo.

In precedenza, l'equipaggio femminile di kayak a quattro ha vinto l'argento sui 500m allo Stadio Nautico di Vaires-sur-Marne. Paulina Paszek, Jule Hake, Pauline Jagsch e Sarah Brüßler hanno perso di misura contro la Nuova Zelanda. Hanno mancato la prima medaglia d'oro olimpica per la Germania in questo evento dal 2008 a Pechino per soli 0,42 secondi.

In una foto finish, l'equipaggio maschile tedesco ha vinto l'oro, proprio come avevano fatto a Tokyo. Rendschmidt ha impostato il ritmo con 140 colpi al minuto. Liebscher-Lucz, che era nella barca a Rio e si è spostato su un sedile a Tokyo, ha fornito la potenza necessaria dalla retroguardia. La Spagna era in testa a metà gara, ma l'equipaggio tedesco ha spinto avanti nella seconda metà e ha resistito a un attacco dell'Australia.

L'equipaggio femminile aveva vinto l'argento nel 2012 e nel 2016. Hanno guidato per un po' ma sono state superate dalla Nuova Zelanda. L'Ungheria ha vinto il bronzo.

In precedenza, Peter Kretschmer e Tim Hecker hanno mancato una medaglia nella gara di canoa doppio maschile (C2) sui 1000m, finendo quinti. La Cina ha vinto l'oro.

La squadra di canoa maschile tedesca ha dimostrato ancora una volta la propria superiorità, conquistando un'altra medaglia d'oro nei 500m alle Olimpiadi, segnando la loro seconda vittoria consecutiva in questo evento dopo Tokyo.

