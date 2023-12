Il Jiangsu FC, campione in carica della Super League cinese, "cessa le sue attività".

Lo Jiangsu FC - precedentemente noto come Jiangsu Suning - è balzato agli onori delle cronache nel 2019 dopo aver offerto a Gareth Bale un contratto altamente remunerativo per lasciare il Real Madrid.

"A causa di vari elementi incontrollabili, lo Jiangsu Football Club non può effettivamente garantire di continuare a giocare nella Super League e nell'AFC [Asian Football Confederation]", hanno dichiarato in un comunicato i proprietari del club, il rivenditore Suning con sede a Nanchino.

Negli ultimi sei mesi, il club ha fatto di tutto per cercare di trasferire il patrimonio netto del club con grande sincerità, e non ha rinunciato all'opportunità di ereditare il Jiangsu Football Club".

"In occasione della scadenza per l'ammissione alla stagione 2021... non abbiamo altra scelta se non quella di annunciare: con effetto immediato, lo Jiangsu Football Club cessa le attività delle sue squadre, e allo stesso tempo, su scala più ampia, ci aspettiamo che le persone di intuito e le imprese della società discutano con noi le questioni relative allo sviluppo successivo".

La decisione ha un impatto anche sulla squadra femminile di successo dello Jiangsu FC, che nel 2019 ha vinto il suo secondo titolo della Chinese Women's Super League.

Se lo Jiangsu FC non riuscirà a trovare un nuovo acquirente, ciò potrebbe avere implicazioni per la Champions League asiatica - il torneo per club più prestigioso del continente - che inizierà ad aprile.

L'Asia Football Confederation non ha risposto immediatamente alla richiesta di commento di CNN Sport.

LEGGI: La Cina alla ricerca del dominio sul calcio mondiale

Contratti da far venire l'acquolina in bocca

Per diversi anni, i club della CSL hanno attirato alcuni dei migliori talenti del mondo con contratti da capogiro, portando molti a mettere in dubbio la sostenibilità a lungo termine del campionato.

Proprio il mese scorso, il club della CSL Shandong Luneng è stato escluso dalla partecipazione alla Champions League asiatica a causa della violazione delle norme finanziarie.

Secondo le cronache locali, anche il Tianjin Tigers - precedentemente noto come Tianjin Teda - è sull'orlo del collasso, dopo che il proprietario statale TEDA Holding avrebbe ritirato i finanziamenti prima della stagione.

Parte del problema deriva da una recente sentenza della Chinese Football Association (CFA) che non permette più ai club di avere sponsor aziendali nei loro titoli.

Il Tianjin Tianhai, rivale cittadino delle Tigri, un tempo casa dell'attaccante brasiliano Alexandre Pato e dell'allenatore italiano Fabio Cannavaro, è crollato e ha cessato di esistere nel maggio dello scorso anno.

Suning è anche proprietario di maggioranza dell'Inter, attuale leader del campionato italiano, dopo aver acquistato il 68,55% del club per 307 milioni di dollari nel 2016.

L'Inter non ha risposto immediatamente alla richiesta di commento della CNN per sapere se la nuova strategia calcistica di Suning avesse implicazioni per il club di Serie A.

LEGGI: I calciatori stranieri che rinunciano al passaporto per diventare cinesi

'Potenza calcistica'

La CFA ha dichiarato di "rammaricarsi" per la sospensione delle attività dello Jiangsu FC, ma di "rispettare la decisione".

"Il calcio dello Jiangsu ha avuto una storia gloriosa e, dalla sua acquisizione nel 2015, il Gruppo Suning ha contribuito enormemente allo sviluppo del calcio in generale", ha detto la CFA in una dichiarazione sul suo sito web, riporta Reuters. La Chinese Football Association apprezza questo sforzo".

"La Federcalcio cinese lavorerà per attuare il Piano di riforma e sviluppo del calcio cinese per continuare le sue riforme, ponendo l'accento sul rafforzamento dello sviluppo dei giovani, sul miglioramento del campionato professionistico e sull'unione di tutte le forze intorno al calcio cinese per continuare a lottare per il calcio cinese".

Come vicepresidente nel 2011, il presidente cinese Xi Jinping ha fatto del miglioramento del bel gioco un obiettivo nazionale. Da bambino, Xi aveva giocato a calcio a scuola e aveva l'ambizione che l'intera nazione si innamorasse di questo sport.

Nel 2016, la Cina ha presentato il suo progetto di trasformare il Paese in una "centrale calcistica" in grado di sfidare le migliori squadre del mondo entro il 2050.

Uomini d'affari come Jack Ma di Alibaba sono stati incoraggiati a investire miliardi nella CSL, mentre il Dalian Wanda Group (DWG) di Wang Jianlin ha versato centinaia di milioni di dollari in questo sport.

Tuttavia, nella stagione 2019 non c'è stato un solo incontro di Super League che abbia registrato il tutto esaurito, con una capacità media degli stadi del 51%. In quella stagione lo Jiangsu ha registrato una media di 27.508 presenze nello stadio Nanjing Olympic Sports Center, con una capacità di 62.000 spettatori.

A causa della pandemia di coronavirus, la stagione CSL 2020 è iniziata a porte chiuse, prima che un numero limitato di tifosi potesse entrare negli stadi.

Fonte: edition.cnn.com