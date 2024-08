Il Jeep Avenger 4xe è dotato di una forza elettrica potenziata, ma non è solo questo.

Stellantis Corporation sta costantemente ampliando la sua gamma di veicoli mild hybrid. L'ultimo arrivato è la Jeep Avenger 4xe, che vanta un po' più di potenza elettrica rispetto al passato e un'abilità off-road migliorata.

La tecnologia ibrida viene vista come un passo fondamentale verso le trasmissioni completamente elettriche. Il motore elettrico affianca il motore a combustione interna, che funge da fonte di potenza principale. I risparmi di carburante derivano dalla capacità di recuperare l'energia cinetica durante la frenata, che altrimenti sarebbe dissipata come calore. Questa energia recuperata può essere immagazzinata in una batteria e utilizzata per alimentare il motore elettrico.

Stellantis sta equipaggiando diversi modelli con sistemi mild hybrid per facilitare la transizione alla mobilità elettrica per i clienti. Qui le preoccupazioni sulla gamma non sono un problema, poiché i veicoli possono essere riforniti convenzionalmente una volta completamente caricati. Il termine "mild" è relativo, poiché i modelli Stellantis utilizzano motori elettrici da 28 cavalli che non solo migliorano le prestazioni, ma possono anche far avanzare il veicolo in modo autonomo.

La Jeep Avenger 4xe ora vanta una nuova iterazione di questo gruppo propulsore, che utilizza due motori elettrici da 28 cavalli. Stellantis ha sfruttato questa opportunità per migliorare le capacità fuoristrada del SUV compatto implementando un nuovo assale posteriore multi-link per aumentare l'articolazione. Ciò significa che la Jeep sarà meglio equipaggiata per affrontare gli ostacoli in futuro. Tuttavia, l'obiettivo principale è migliorare l'agilità del veicolo nella guida urbana, dati i suoi popolari SUV compatti nelle aree urbane.

La Avenger 4xe è più capace fuoristrada

Il comunicato stampa si concentra principalmente sulla dinamica piuttosto che sulle prestazioni fuoristrada. Tuttavia, gli ingegneri hanno abilitato 1900 Newton metri di coppia alle ruote posteriori, consentendo all'Avenger 4xe di scalare pendii del 40%, anche su ghiaia. Se l'asse anteriore non ha aderenza, può comunque gestire pendenze del 20%.

La distribuzione del potere è adattabile e regolata dal computer di bordo dell'Avenger 4xe. Nella gamma di velocità inferiore fino a 30 km/h, il sistema fornisce una costante suddivisione del potere 50:50, preferita per l'off-road. Tra 31 km/h e 90 km/h, l'asse posteriore viene attivato con giudizio. Sopra i 90 km/h, il sistema separa le ruote posteriori dalla trasmissione per ridurre la resistenza e risparmiare carburante. I risparmi precisi di carburante non sono ancora stati rivelati dagli esperti.

L'Avenger 4xe è spinta da un motore a benzina da 1,2 litri a tre cilindri di Stellantis, che produce 136 cavalli. Trasferisce la sua potenza attraverso una trasmissione automatica a doppia frizione a sei velocità. Insieme ai due motori elettrici, l'Avenger può accelerare da 0 a 100 km/h in 9,5 secondi, con una velocità massima di 194 km/h. L'altezza da terra è stata aumentata di un centimetro rispetto ai modelli Avenger precedenti, a 21 centimetri, consentendole di attraversare passaggi contenenti fino a 40 centimetri d'acqua.

Il modello di punta si distingue visivamente dal resto della gamma.

Il produttore è criptico su come si comporta l'Avenger con il nuovo gruppo propulsore. Tuttavia, per suscitare l'interesse del modello, hanno portato unità dimostrative per la visione del pubblico. Le modifiche notevoli includono nuovi paraurti anteriori e posteriori. Al posteriore, un gancio di traino evidente sottolinea che questa Avenger può intervenire quando necessario. Un portapacchi aumenta la praticità. Le luci antinebbia ridisegnate mirano a migliorare la visibilità in condizioni meteorologiche avverse.

Durante la presentazione, è stato consentito un breve test drive, consentendo a Jeep di esibire la sua nuova imbottitura realizzata in materiali lavabili - ideale per futuri picnic nel bosco con il tuo veicolo. E se un albero ostruisce il tuo percorso, il relax è solo a portata di mano. Jeep ha anche migliorato gli angoli fuoristrada. L'angolo di attacco anteriore ora misura 22 gradi, il posteriore 35 gradi e l'angolo di partenza è di 35 gradi. In prospettiva, i veicoli fuoristrada più duri offrono da 10 a 15 gradi in più di angolo di attacco, ma l'Avenger non rientra in questa categoria.

Le ruote nere conferiscono all'4xe un aspetto urbano alla moda, attirando l'attenzione dei passanti. Gli appassionati della variante Avenger potrebbero dover esercitare una certa pazienza. Jeep inizierà ad accettare ordinazioni a partire dal quarto trimestre di quest'anno.

Stellantis sta attivamente esplorando modi per aumentare la mobilità elettrica nella sua gamma di veicoli, riconoscendo il potenziale dei motori elettrici per affiancare i motori a combustione interna e facilitare la transizione alle trasmissioni completamente elettriche. L'aggiornamento dell'Avenger 4xe a una nuova iterazione di gruppo propulsore mild hybrid, che include due motori elettrici da 28 cavalli, dimostra l'impegno di Stellantis per la mobilità elettrica.

