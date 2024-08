- Il Jahn di Regensburg vuole porre fine alla serie di sconfitte contro il Fürth.

FC Regensburg cerca di aumentare il ritmo fin dalle prime battute nella prossima derby della Baviera contro lo SPVGG Greuther Fürth venerdì (ore 18:30/Sky). L'allenatore Joe Enochs ha sottolineato, dopo la recente sconfitta esterna in 2. Bundesliga contro l'Hertha BSC (0:2), che la sua squadra "deve entrare in partita prima", ha dichiarato.

Regensburg ha subito una sconfitta a Berlino poco più di una settimana fa, a causa di due gol segnati negli ultimi minuti. L'attaccante Mansour Ouro-Tagba è stato espulso negli ultimi minuti e non sarà disponibile per Enochs.

La storia recente di Regensburg contro Fürth è deludente. Non hanno vinto negli ultimi otto incontri di 2. Bundesliga contro i Franconiani, perdendo sei volte e pareggiando due. La squadra di casa vuole invertire questa tendenza. Enochs è soddisfatto del "miglioramento nella corsa" della sua formazione iniziale.

La diretta Sky della derby della Baviera venerdì sera mostrerà il FC Regensburg che cerca di prendere un vantaggio iniziale, come evidenziato dall'allenatore Joe Enochs dopo la loro sconfitta per 0:2 contro l'Hertha BSC. Nonostante l'assenza di Mansour Ouro-Tagba a causa del recente cartellino rosso, Regensburg dovrà affrontare una sfida difficile contro lo SPVGG Greuther Fürth, che storicamente ha avuto la meglio negli scontri in campionato.

Leggi anche: