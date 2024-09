Il jackpot della lotteria Mega Millions raggiunge gli 800 milioni di dollari, il settimo premio più grande della storia.

La scorsa settimana i numeri estratti sono stati 6, 23, 41, 59 e 63, insieme al premio d'oro Mega Ball 25.

Il prossimo sorteggio sarà per il settimo premio più alto del gioco, con un'assegnazione annua del valore di $800 milioni e un'opzione in contanti di circa $400 milioni. Il premio più alto di sempre, del valore di $1.602 miliardi, è stato vinto ad agosto 2023.

Fino ad ora nel 20XX, solo due persone hanno vinto i jackpot. Il 4 giugno, un fortunato individuo dell'Illinois ha incassato $560 milioni. Nel New Jersey, un altro giocatore ha vinto più di $1.1 miliardi a marzo, ma non ha ancora ritirato il premio.

Dieci vincitori in sei stati diversi hanno condiviso un premio di $1 milione venerdì, avendo indovinato cinque numeri ma non il Mega Ball. Quarantanove altri biglietti hanno indovinato quattro numeri e il Mega Ball, incassando un premio di $10,000 per dieci di loro, che è stato ulteriormente aumentato a $20,000 grazie al bonus Megaplier.

I sorteggi si svolgono ad Atlanta alle 11 di sera di martedì e venerdì.

Tuttavia, potrebbe essere saggio rimandare i piani per le vacanze autunnali, poiché le probabilità di vincere il jackpot sono di 1 su 302,575,350.

