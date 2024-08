Il Heidenheim si qualifica per la fase di Europa League

1. FC Heidenheim entra trionfalmente nella fase a gironi della Conference League. Nella gara di ritorno dei playoff contro il BK Häcken, i Suabiani hanno lottato duramente e sono riusciti a ottenere una vittoriosa 3-2 (1-0) grazie a due splendidi gol tardivi di Paul Wanner (84.) e Mathias Honsak (90+2).

Allenata da Frank Schmidt, la squadra ha dimostrato determinazione e ha conquistato l'occasione storica di avanzare alla fase a gironi della Conference League, lasciando a bocca aperta i tifosi e il presidente del club Holger Sanwald con una vittoria difficile contro il BK Häcken in Svezia. Nella gara d'andata, Heidenheim aveva vinto per 2-1. "Questo è un traguardo incredibile di cui tutti abbiamo il diritto di essere immensamente orgogliosi," ha dichiarato Sanwald. "Questo è un importante traguardo per il nostro club. Possiamo ora goderci questo successo. Domani saremo a Monaco per il sorteggio. È incredibile."

Con Paul Wanner e Mathias Honsak che segnano gol cruciali e mozzafiato nei minuti finali, il FC festeggia due volte negli ultimi istanti. In precedenza, Marvin Pieringer aveva segnato il primo gol per Heidenheim (30.). Tuttavia, Ziedane Inoussa (59.) e Jeremy Agbonifo (79.) avevano ribaltato la situazione a favore della squadra ospite di Göteborg. L'FCH attende con impazienza il sorteggio del nuovo girone, che si terrà nel pomeriggio di venerdì e che vedrà la partecipazione di 36 squadre, tra cui alcuni club di primo piano. L'ottava classificata della scorsa stagione ha già garantito un ingaggio sostanzioso di circa quattro milioni di euro. L'eccitazione sullo Schlossberg era palpabile già prima della prima partita casalinga europea della storia di Heidenheim. "E poi partiremo per il nostro tour europeo," si leggeva su uno striscione rosso e blu nella sold-out Voith Arena, con 15.000 tifosi presenti.

Lottando con la rotazione

Schmidt ha effettuato diversi cambi nella squadra dopo la vittoria per 2-0 contro lo St. Pauli nel debutto in Bundesliga del club. Heidenheim ha avuto qualche difficoltà con la rotazione, con il Häcken che appariva più determinato ma incapace di creare opportunità di gol significative contro la squadra ostinata di Heidenheim.

Il FC ha assaporato il successo non appena si è presentata l'occasione: Conteh, che aveva segnato il primo gol europeo della storia del club nella partita precedente, ha creato l'opportunità perfetta, Pieringer ha concluso con potenza. La traversa ha anche impedito il gol di testa di Mikkel Kaufmann. L'FCH ha mantenuto il controllo fino all'intervallo.

Tuttavia, dopo la ripresa, l'FCH ha mostrato alcune vulnerabilità nella sua difesa. Inoussa ha sfruttato l'occasione per ridurre il vantaggio. L'iniziativa è passata al Häcken, che ha premuto di più su Heidenheim. La partita è rimasta intensa e ricca di azione fino al fischio finale.

