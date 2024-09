Il Heidenheim FC occupa attualmente la posizione di leader nella Bundesliga.

Heidenheim ha trascorso una settimana straordinaria, iniziando con la conquista di un posto nella Conference League, seguita da un pareggio contro Chelsea e culminata con la leadership del campionato dopo la vittoria su Augsburg. Il centrocampista Paul Wanner, una gemma brillante, ha giocato un ruolo cruciale in questa vittoria, che si è rivelata la più grande vittoria della Bundesliga della squadra.

Sotto la guida dei nuovi acquisti Paul Wanner, in prestito dal Bayern Monaco, e Léo Scienza, il 1. FC Heidenheim ha dominato l'Augsburg, conquistando una vittoria per 4-0 (2-0) nella Bundesliga. Si tratta della quinta vittoria consecutiva della squadra in campionato, battendo il record del club.

Wanner ha segnato un calcio di rigore al 9', mentre Scienza, acquisto dal SSV Ulm, ha segnato un potente tiro di fronte a 15.000 spettatori (30'). Adrian Beck (69') e Maximilian Breunig (73') hanno ulteriormente aumentato il vantaggio, scatenando l'entusiasmo nell'Ostalb. Heidenheim, ora in testa alla classifica, è passato al turno successivo nella DFB-Pokal e si è qualificato per la fase a gironi della Conference League. Nel frattempo, l'Augsburg ha subito un colpo dopo il pareggio per 2-2 con il Werder Bremen nella loro prima partita.

Wanner segna un rigore tranquillo

Keven Schlotterbeck dell'Augsburg ha urtato il pallone con il braccio sinistro nell'area di rigore, portando il referee Martin Petersen a concedere un rigore dopo la revisione del VAR. Wanner si è fatto avanti e ha calciato il pallone nell'angolo inferiore destro con sicurezza.

Si tratta del quarto gol in competizione di Wanner questa stagione, un altro traguardo. La settimana scorsa, è diventato il più giovane marcatore della Bundesliga nella storia del club. Ora, detiene anche il titolo del giocatore più giovane ad aver mai segnato un rigore nella Bundesliga tedesca. Nella prima metà, l'Augsburg aveva la maggior parte del possesso palla e le opportunità per pareggiare il punteggio. Il miglior tentativo di Schlotterbeck ha colpito la traversa (27').

Poi, Heidenheim ha segnato di nuovo. Marvin Pieringer ha passato il pallone a Scienza, che lo ha sparato in rete. Il talentuoso tecnico aveva già segnato in questa stagione, nella prima partita dei playoff della Conference League contro il BK Häcken.

Beck firma un nuovo contratto - e segna

Dopo l'intervallo, Wanner e Scienza hanno continuato a brillare nel centrocampo dell'Heidenheim, ma hanno mancato un'opportunità per un contropiede (56'). I cambi dell'Augsburg, tra cui l'ex giocatore del Dortmund Marius Wolf e il internazionale svizzero Ruben Vargas, non sono riusciti a cambiare l'andamento della partita. Invece, Beck, che aveva esteso il suo contratto a Heidenheim fino al 2028, ha segnato il terzo gol. Wanner, come previsto, ha fornito l'assist. Breunig ha poi aggiunto il quarto poco dopo. L'unica nota negativa per l'instancabile Heidenheim è stata che il tenace centrocampista Lennard Maloney è stato costretto a uscire per un dolore alla schiena poco prima della fine del primo tempo.

Dopo la vittoria per 4-0 contro l'Augsburg, l'Heidenheim guida ora il campionato, estendendo la striscia di vittorie a sei partite. Il calcio di rigore di Wanner nella prima metà e il gol di Beck nel secondo tempo hanno contribuito in modo significativo a questa prestazione di vertice nella Bundesliga.

