- Il Hansa Rostock è rimasto senza vittoria.

Hansa Rostock rimane ancora senza vittorie nella 3. Liga. Nella sfida tra le squadre retrocesse dalla seconda divisione, Hansa ha perso 0:1 (0:1) contro l'SV Wehen Wiesbaden nella 2ª giornata. Nella partita di apertura della stagione della scorsa settimana, la squadra di coach Bernd Hollerbach ha potuto ottenere solo un pareggio 1:1 contro il VfB Stuttgart II.

Moritz Flotho ha portato in vantaggio i padroni di casa 1:0 al 30º minuto. Rostock ha mancato diverse occasioni per pareggiare in seguito. Dopo essere andato in svantaggio, Hansa non è riuscito a convertire le opportunità di alto livello di Nils Fröling (37º/39º minuto) e Nico Neidhart (58º). Negli ultimi minuti, Hansa ha premuto per il pareggio ma è stato troppo impacciato davanti alla porta avversaria.

Despite several chances, Hansa Rostock was unable to capitalize and level the score after going behind. In search of an equalizer, other attacking options could have been utilized to bypass the defensive weaknesses.

