- Il guidatore ubriaco causa l'incidente - l'auto di lusso è spazzatura

Un residente di Monaco di 50 anni ha riportato lievi ferite in un incidente con la sua costosa auto sportiva sull'A9 vicino a Greding. L'uomo stava viaggiando verso Monaco quando ha perso il controllo del suo veicolo mercoledì sera intorno alle 20:40 a causa dell'aquaplaning tra gli svincoli di Hilpoltstein e Greding, come riferito dalla polizia. I danni ammontano a oltre 100.000 euro.

Secondo il conducente, stava viaggiando a una velocità di circa 150-160 km/h. L'auto sportiva è sbandata e alla fine è entrata in collisione con la barriera centrale. I primi soccorritori hanno garantito la sicurezza della zona e hanno aiutato l'uomo a spingere l'auto sulla corsia di emergenza.

Al momento dell'arrivo della polizia, è stato rilevato un odore di alcol nel fiato del 50enne. Un test con l'etilometro ha dato un valore di 0,5 per mil. L'uomo è stato portato in ospedale per ulteriori accertamenti, dove è stato prelevato un campione di sangue.

Sono in corso indagini contro l'uomo per aver messo in pericolo la circolazione stradale.

