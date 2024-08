- Il guidatore che si è sbagliato causa un incidente tra due veicoli

Un autista di 71 anni ha causato un incidente sulla A9 vicino a Denkendorf (distretto di Eichstätt). Un autista di 59 anni è rimasto leggermente ferito, secondo la polizia, mentre cercava di evitare l'auto dell'anziano.

L'auto dell'uomo è entrata in collisione con un autocarro e poi ha urtato la barriera centrale. L'autocarro è slittato sull'erba della corsia centrale e ha colpito la barriera.

L'auto del 71enne non è entrata in collisione con alcun altro veicolo. L'anziano è rimasto illeso e ha continuato a guidare lentamente fino a quando non è stato fermato dalla polizia. Appariva confuso, secondo la polizia. La sua patente di guida è stata ritirata.

Il recupero dell'auto danneggiata e dell'autocarro ha richiesto diverse ore. La polizia ha stimato i danni in 150.000 euro.

