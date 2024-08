- Il gruppo verde-rosso si oppone al divieto di sigarette elettroniche negli stabilimenti di ristorazione.

SPD e Verdi spingono per un'espansione delle zone prive di tabacco nella Bassa Sassonia, estendendole anche alle sigarette elettroniche e all'uso di cannabis. La proposta, presentata oggi dalla frazione della partito di governo nel parlamento regionale, mira a incorporare questo cambiamento.

Attualmente, i divieti di fumo nei ristoranti, nelle istituzioni educative, nelle strutture mediche e nelle case di cura per anziani sono rigorosamente applicati per sigarette e spinelli, compreso il cannabis. In futuro, l'uso di tabacco e cannabis attraverso sigarette elettroniche e vaporizzatori sarà proibito anche in questi luoghi.

SPD e Verdi difendono questa mossa sostenendo che il vapore può essere potenzialmente dannoso, in particolare per i bambini, le donne in gravidanza, gli anziani e le persone con patologie croniche. La crescente popolarità delle sigarette elettroniche e dei vaporizzatori nelle aree non fumatori potrebbe mettere alla prova il "passaggio verso ambienti senza fumo".

