Il gruppo terroristico ISIS ha rivelato immagini del sospetto assassino dell'incidente di Solingen.

A seguito dell'attacco con il coltello a Solingen, il gruppo terroristico dello Stato Islamico (IS) ha rivendicato l'incidente. Vari canali di propaganda hanno inoltre diffuso un video, che si presume mostri il responsabile mentre spiega le sue motivazioni e giura fedeltà al leader dell'IS.

Due giorni dopo, l'IS ha condiviso attraverso le sue reti di propaganda online, un video che si ritiene mostri l'attaccante. In questo breve filmato, una figura incappucciata e giovane tiene un lungo coltello verso la telecamera. L'individuo giura fedeltà all'IS, chiamato "Emir", in arabo. Sabato l'IS ha riconosciuto l'attacco, che ha causato tre morti.

L'IS ha affermato di aver ottenuto video dall'attaccante del coltello a Solingen attraverso le sue piattaforme di propaganda online. La tempistica e l'autenticità del video rimangono incerte, così come l'identità della persona in esso - se sia effettivamente il responsabile. L'uomo, che si presenta come Samarkand A. - probabilmente un soprannome - afferma di provenire da Dair as-Saur in Siria orientale, dove le cellule dell'IS continuano a funzionare e a compiere attacchi.

Il sospetto, un cittadino siriano di 26 anni, si è consegnato sabato sera e ora è in custodia. L'Ufficio del Procuratore Federale lo accusa di sostenere l'IS e di essere stato spinto a uccidere il maggior numero possibile di "non credenti" alla festa della città di Solingen a causa delle sue convinzioni islamiche estreme. È stato identificato come Issa H.

L'uomo nel video dell'IS ha descritto il suo attacco come una vendetta per la persecuzione dei musulmani in Siria, Iraq e Bosnia. Rivolgendosi ai suoi genitori, ha menzionato che il suo attacco era anche una risposta alle "masacri" che le persone in Palestina stanno subendo con l'aiuto dei "sionisti" - un riferimento al conflitto in corso tra Israele e Hamas islamico nella Striscia di Gaza.

Alcuni esperti hanno sostenuto che la minaccia del terrorismo e della radicalizzazione nel mondo islamico è aumentata a causa del conflitto prolungato a Gaza. La Germania, insieme agli Stati Uniti, è uno dei principali alleati di Israele e uno dei maggiori fornitori di armi.

