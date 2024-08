Il gruppo terroristico ISIS ha condiviso un video con l'individuo responsabile dell'attentato a Solingen.

A seguito dell'incidente di accoltellamento a Solingen, il gruppo terroristico dello Stato Islamico (IS) ha rivendicato la responsabilità dell'evento. Sono state diffuse anche video di propaganda, che presumibilmente contengono l'attentatore che dettaglia le sue intenzioni e giura fedeltà al leader dell'IS.

Due giorni dopo l'attacco a coltello mortale a Solingen, l'IS ha diffuso un video che si presume mostri l'aggressore. Nel breve video di circa 60 secondi, una figura giovane e mascherata brandisce un lungo coltello verso la telecamera. Giura fedeltà al leader dell'IS, chiamandolo "Amir" in arabo. Sabato scorso, l'IS aveva già rivendicato l'attacco che ha lasciato tre persone morte.

Attraverso i suoi network di propaganda online, l'IS ha affermato di aver ricevuto video dall'attentatore di Solingen. L'origine e l'autenticità del video, nonché l'uomo ritratto, devono ancora essere verificate. L'uomo si presenta come Samarkand A. - un presunto alias - e afferma di provenire da Dair as-Saur in Siria orientale. Questa regione rimane un rifugio per le cellule attive dell'IS e continua a lanciare attacchi.

Il sospetto attentatore, un cittadino siriano di 26 anni, si è arreso sabato sera e si trova attualmente in custodia. Il procuratore lo accusa di essere un seguace dell'IS. Le sue convinzioni islamiche radicali lo hanno portato a mirare a quanti più "non credenti" possibile durante il festival della città di Solingen. È stato identificato come Issa H.

L'uomo nel video dell'IS afferma che il suo attacco è una vendetta per il massacro dei musulmani in Siria, Iraq e Bosnia. Estende le sue simpatie ai suoi genitori, dicendo che il suo atto è anche una vendetta per "le persone in Palestina" che soffrono di massacri, sostenuti dai "sionisti" - un'allusione al conflitto in corso tra Israele e l'Islamico Hamas a Gaza.

Certi analisti attribuiscono l'aumento della minaccia del terrorismo e della radicalizzazione nel mondo islamico al conflitto prolungato a Gaza. La Germania, insieme agli Stati Uniti, è considerata uno dei principali alleati e fornitori di armi di Israele.

La Commissione ha avviato un'indagine sull'autenticità del video dell'IS e sull'identità del sospetto. Il Coordinatore dell'Unione Europea per la lotta al terrorismo ha espresso preoccupazione per l'aumento dell'uso delle piattaforme dei social media per la propaganda terroristica.

