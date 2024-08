- Il gruppo tedesco che si batte per una drammatica riduzione della red tape amministrativa

Il piccolo gruppo politico Alleanza Tedesca promuove tagli drastici alla burocrazia in Sassonia. Come dichiarato dal capo del partito Steffen Große all'agenzia stampa tedesca, "La burocrazia dovrebbe essere punita, nuoce allo stato, il cittadino dovrebbe essere risarcito per gli sforzi inutili". Il partito mira a limitare l'attuazione di nuove regolamentazioni, estendendole se necessario dopo una semplice verifica dell'efficacia. Per ogni nuova regolamentazione, dovrebbero essere eliminate due vecchie.

Große ha argomentato che è prassi comune per l'amministrazione tenere conto dello sforzo di attuazione nell'emanare nuove regolamentazioni. "Questo rende trasparente l'impatto finanziario dell'introduzione di nuovi costi amministrativi e quali fondi i comuni possono richiedere al ministro delle finanze per i costi del personale e del materiale. Tuttavia, il cittadino è privato di questa opportunità e noi vogliamo concedergliela."

Große ha fornito esempi di riduzioni obbligatorie della burocrazia. Ad esempio, per ottenere il certificato di morte di un familiare defunto, è necessario presentare la prova della sua nascita. "Devi presentare un certificato di nascita e pagare per esso. È completamente assurdo. Questo servizio dovrebbe essere gratuito o interamente detraibile dalle tasse. Perché non è sufficiente la presentazione della carta d'identità del defunto?", ha chiesto Große, candidato principale del suo partito per le elezioni statali del 1º settembre.

Lo stesso vale per il matrimonio successivo, ha aggiunto Große. Insieme ai documenti del divorzio, è richiesta la prova di nascita, con i relativi costi per il certificato richiesto. "Completamente assurdo e un esempio lampante di burocrazia", ha criticato Große. "Come si può realizzare il desiderio di risposarsi se non si è nati? Perché non è sufficiente l'accettazione da parte dell'ufficiale di stato civile della carta d'identità personale?"

Riguardo alla possibilità di future collaborazioni con altri partiti, Große non esclude la possibilità di un'alleanza con l'Unione dei Valori in futuro. Tuttavia, questo non è ancora in discussione per le prossime elezioni statali, ma piuttosto per le elezioni federali dell'anno prossimo. L'Alleanza Tedesca non ha partecipato alle elezioni europee del 9 giugno, ottenendo solo il 0,6% in Sassonia. Große descrive l'Alleanza Tedesca, fondata alla fine del 2022, come sia liberale che conservatrice.

Große ha espresso la speranza di organizzare una festa per i cittadini della Sassonia, dicendo: "Una volta che saremo riusciti a ridurre la burocrazia inutile, mi piacerebbe festeggiare questo traguardo con una grande festa dei cittadini". Inoltre, ha suggerito: "Dopo aver raggiunto i nostri obiettivi di riduzione della burocrazia, potremmo anche considerare di rendere alcuni procedimenti amministrativi negli uffici pubblici completamente 'party-free', consentendo maggiore efficienza e comodità".

