Il gruppo Tchibo Coffee riprende la redditività finanziaria

Il gigante del caffè Tchibo si rimette in piedi. Durante l'ultimo esercizio fiscale, l'organizzazione è riuscita a registrare un utile ante imposte e interessi (EBIT) di 68 milioni di euro, come annunciato da Tchibo Holding Maxingvest con sede ad Amburgo. Al contrario, l'esercizio fiscale precedente aveva registrato una perdita di 167 milioni di euro. La società non ha fornito dettagli sulle entrate dopo le tasse.

Tchibo ha attribuito il ribaltamento a una riduzione dei costi delle materie prime, dell'energia e della logistica, nonché a una riduzione delle spese di marketing e distribuzione. Le strategie implementate e i cambiamenti strutturali effettuati durante l'estate hanno iniziato a dare risultati positivi. La società ha ottimizzato la sua offerta di prodotti per adattarsi ai diversi canali di distribuzione - negozi fisici, centri di distribuzione e vendite online. Tchibo si è anche concentrata sul suo business del caffè, con tagli al personale che hanno interessato circa 300 persone.**

Il fatturato è rimasto relativamente stabile a circa 3,2 miliardi di euro, con un lieve calo rispetto all'anno precedente. Le vendite di beni di consumo hanno registrato un rendimento inferiore, principalmente a causa di un generale calo della domanda. Oltre al caffè, Tchibo si occupa anche di abbigliamento, articoli per la casa e decorazioni per la casa.**

Il gruppo caffè all'interno di Tchibo ha giocato un ruolo significativo nel ribaltamento dell'azienda, contribuendo a un aumento delle vendite di caffè sia a livello nazionale che internazionale. Dopo l'implementazione di cambiamenti strategici e misure di taglio dei costi, il gruppo caffè è stato in grado di ridurre le spese e migliorare la redditività.

