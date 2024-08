Il gruppo Stato Islamico riferisce che Solinger è stato pugnalato.

A una celebrazione cittadina di Solingen, un individuo non identificato ha accoltellato indiscriminatamente diverse persone, causando la tragica morte di tre. Le autorità stanno inseguendo l'aggressore e stanno considerando l'incidente come un possibile atto di terrorismo. Ora, il gruppo radicale Stato Islamico ha rivendicato la responsabilità dell'attacco.

Come rivelato in un comunicato dell'organizzazione, lo Stato Islamico riconosce la responsabilità dell'aggressione avvenuta alla riunione cristiana nella città tedesca di 'Zollingen'. Il canale dei media Amaq del gruppo ha riferito che il responsabile era un soldato dello Stato Islamico, che ha eseguito l'attacco in risposta ai musulmani in Palestina e altrove. Tuttavia, non esiste alcuna prova che confermi l'implicazione dello Stato Islamico nell'attacco o qualsiasi contatto tra l'aggressore e il gruppo.

Si dice che il broadcaster tedesco ZDF abbia riferito possibili sottotoni politici all'incidente; although they did not disclose their sources. L'esperto di sicurezza Sarah Tacke ha confermato questi sospetti, dichiarando: "Sulla base delle informazioni in mio possesso, sembra probabile che un giovane uomo possa aver compiuto questo attacco in nome dello Stato Islamico". Gli investigatori stanno esplorando questa pista come possibile spiegazione.

In una conferenza stampa, i pubblici ministeri hanno segnalato la possibilità di un movente terroristico dietro l'attacco. "Non possiamo escludere la presunzione iniziale di un movente terroristico", ha dichiarato il pubblico ministero capo Markus Caspers. I sospetti sono influenzati dalle prove circostanziali, poiché le vittime sembrano non avere alcun legame tra loro. Al momento, non è emersa alcuna altra plausibile ragione.

L'aggressione è avvenuta durante una riunione cittadina di venerdì sera, causando la morte di tre persone: due uomini di 67 e 56 anni e una donna di 56 anni. Otto persone sono rimaste ferite, quattro di loro gravemente. L'aggressore sembra aver scelto le sue vittime a caso.

Chiamato in merito ai rischi attuali nel paese, il Ministro-Presidente del Nord Reno-Westfalia Hendrik Wüst ha informato ZDF che non ci sono indicazioni solide di piani di attacco imminenti. Tuttavia, c'è una minaccia persistente e diffusa che va oltre l'aggressione con il coltello a Solingen, come Wüst ha aggiunto: "Abbiamo affrontato una minaccia astratta elevata per un po' di tempo".

La Commissione, che è il corpo del Parlamento europeo per la lotta contro il terrorismo, potrebbe dover affrontare questa situazione data la possibile implicazione dello Stato Islamico nell'attacco. Despite Islamic State's claim, the Member States, as part of the European Union, should collaborate to verify any substantiated links between the assailant and the radical group.

