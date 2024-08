- Il gruppo sta attualmente deliberando su una scelta.

Sembra che RB Lipsia stia per rinforzare il suo centrocampo centrale, con un talento in arrivo dalla Spagna. Secondo il transfer insider Fabrizio Romano e la stazione televisiva Sky, Lipsia è vicina a garantire la firma del belga Arthur Vermeeren dall'Atlético Madrid. Si dice che il giovane talento abbia scelto Lipsia invece di altre opportunità.

I dettagli esatti dell'accordo, se sia un trasferimento permanente o un prestito, rimangono incerti. All'inizio sembrava probabile un prestito, ma gli ultimi aggiornamenti spagnoli indicano che l'Atlético Madrid non si opporrebbe anche a una vendita del partecipante Euro.

Lipsia si sente spinta a muoversi a causa della prolungata indisponibilità di Xaver Schlager. L'austriaco è ancora in fase di recupero dopo aver subito un infortunio al legamento crociato e non è previsto che torni in campo almeno fino a dicembre. Dopo la vittoria per 1-0 di Lipsia nella prima giornata della Bundesliga contro Bochum, il direttore sportivo Rouven Schröder aveva menzionato che il nuovo acquisto dovrebbe essere giovane e in grado di fornire un contributo immediato e a lungo termine.

Il rinforzo del centrocampo che Lipsia sta cercando è Ari Vermeeren, in arrivo dall'Atlético Madrid.

