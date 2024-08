- Il gruppo SSG chiede un migliore sostegno finanziario agli enti locali

L'Associazione Sassone dei Comuni e dei Municipi (SSG) sta insistendo per un miglioramento significativo delle risorse finanziarie fornite ai comuni. Nel prossimo periodo legislativo, saranno prese decisioni - nell'interesse sia dei comuni che dello stato, ha detto il presidente della SSG Bert Wendsche. In termini di distribuzione dei compiti e delle spese, i comuni sassoni sono sottofinanziati rispetto ad altri stati federali. Sono in ritardo di circa 200 euro per abitante all'anno, pari a circa 800 milioni di euro in totale. Ci sono stati tre pacchetti di soccorso nel 2023, ma è improbabile che arrivino quest'anno. Di conseguenza, il risultato annuale per il settore comunale sarà "rosso profondo".

Secondo Wendsche, i fondi complessivi destinati al livello comunale non si sono sviluppati così male come in Sassonia dal 2010. Questo è meno dovuto al finanziamento equalizzato dei comuni e più a contributi e rimborsi costantemente decrescenti dal bilancio dello stato libero, come tagli ai programmi di finanziamento. Le finanze comunali devono essere migliorate in modo sostenibile e l'ambito dei comuni deve essere ampliato. Altrimenti, non saranno in grado di competere con i nuovi stati federali e di stare al passo con lo sviluppo economico.

"Chi comanda, deve pagare!"

La SSG propone che lo stato sia finanziariamente coinvolto nei compiti trasferiti ai comuni. Per bilanciare i carichi aggiuntivi, questi dovrebbero essere regolati dinamicamente o considerati permanentemente nella equalizzazione finanziaria dei comuni. Il principio di "chi comanda, deve pagare - e permanentemente!" dovrebbe anche valere a livello federale. La SSG sta chiedendo allo stato della Sassonia di avviare un'iniziativa del Bundesrat per dare alla Federazione dei portavoce dei comuni il diritto di essere ascoltati nel Bundesrat. In futuro, il governo federale e gli stati non dovrebbero essere autorizzati ad adottare nuovi impegni i cui costi vengono scaricati sui comuni. Si sta chiedendo un risarcimento per i carichi aggiuntivi causati dalle leggi federali, prima per gli stati e poi per i comuni.

Se non ci sarà un miglioramento nella dotazione finanziaria dei comuni, non verrà investito molto nei prossimi anni, soprattutto negli investimenti edilizi, in un momento in cui l'industria edile sta già lottando.

SSG contro il moratorio per la chiusura dei centri di cura per l'infanzia

Contemporaneamente, la SSG si è opposta a un moratorio per la chiusura delle Kita. Non è il momento giusto per un'espansione degli standard. Diversi partiti avevano proposto questo, utilizzando il calo del numero di bambini per migliorare l'assistenza alle bambine e ai bambini nei centri di cura per l'infanzia. Il numero di bambini diminuirà in modo permanente in modo significativo. "Non possiamo permetterci di far stare vuote le Kita", ha detto Wendsche.

La SSG esorta lo stato a contribuire finanziariamente ai compiti assegnati ai comuni, poiché sono attualmente sottofinanziati di circa 800 milioni di euro all'anno. Senza un miglioramento sostenibile delle finanze comunali e un aumento del loro ambito, potrebbero faticare a competere con gli stati federali

Leggi anche: