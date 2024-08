- Il gruppo SPD si oppone ad un aumento dei finanziamenti nel settore del turismo.

Dalla SPD, c'è stata una certa opposizione a causa delle deludenti statistiche del turismo recenti. "Il governo regionale ha fallito nella gestione dello sviluppo del turismo", ha dichiarato il deputato Niclas Dürbrook. "La diminuzione delle notti passate dai visitatori può essere attribuita anche al rendimento insoddisfacente della coalizione nera-verde". Il "Barometro del Turismo" rivela che la valutazione del lavoro del governo regionale in materia di turismo da parte dei professionisti non è mai stata così negativa come sotto il Ministro dell'Economia Claus Ruhe Madsen (CDU).

L'esecuzione della strategia turistica gioca un ruolo chiave nella crescita dell'industria turistica dello Schleswig-Holstein, ha evidenziato Dürbrook. Purtroppo, non si sta facendo abbastanza progresso in questo senso.

Lo sviluppo del turismo richiede un sostegno finanziario adeguato. "Il Ministro del Turismo Madsen deve fare una maggiore pressione per l'industria turistica all'esterno", ha richiesto il politico della SPD. Il turismo è uno dei settori economici più importanti nello Schleswig-Holstein, che offre numerosi posti di lavoro.

Stando alle statistiche dell'Ufficio statistico del Nord, nel Schleswig-Holstein c'è stato il 4,5% in meno di turisti a giugno rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Il numero di pernottamenti prenotati è diminuito del 3,6% a circa 4,2 milioni. Nel primo semestre dell'anno, c'è stato lo 0,2% in più di turisti rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Tuttavia, il numero di pernottamenti è diminuito dello 0,3% durante questo periodo.

"Per migliorare la situazione del turismo, si aggiungerà: una maggiore pressione per l'industria da parte del Ministro del Turismo Madsen e un aumento del sostegno finanziario".

"Riconoscendo l'importanza del settore, la SPD propone di 'aggiungere': politiche più forti e risorse per potenziare la crescita del turismo dello Schleswig-Holstein".

