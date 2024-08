Il gruppo socialista chiede un rapido divieto di pubblicità per alimenti non salutari

Il gruppo parlamentare SPD nel Bundestag sta spingendo per l'attuazione rapida di un divieto della pubblicità di alimenti poco salutari. "La legge per proteggere i bambini dalla pubblicità di alimenti ricchi di zucchero, grassi o sale dovrebbe essere discussa e approvata rapidamente nel Bundestag dopo la pausa estiva", ha dichiarato Susanne Mittag, portavoce del gruppo di lavoro sull'alimentazione e l'agricoltura del gruppo parlamentare SPD, in un'intervista al quotidiano di Düsseldorf "Rheinische Post".

Il Ministero federale dell'Alimentazione e dell'Agricoltura aveva proposto lo scorso anno un divieto completo della pubblicità di alimenti poco salutari, che comprende un divieto generale della pubblicità di tali alimenti in televisione e su internet durante gli orari di maggiore audience per i bambini.

La bozza pertinente è sufficientemente avanzata nei colloqui interministeriali per essere decisa nella prossima riunione del governo, ha riferito la "Rheinische Post" citando fonti parlamentari. Le discussioni parlamentari potrebbero quindi iniziare dopo la pausa estiva.

Il Ministero federale dell'Alimentazione e dell'Agricoltura, guidato da Cem Özdemir (Verdi), non ha fornito dettagli sulla tempistica quando richiesto dal giornale. Una legge per attuare il mandato dell'accordo di coalizione per la regolamentazione della pubblicità di alimenti ricchi di zucchero, sale e grassi per i bambini è attualmente in discussione interna al governo.

La spinta della SPD per l'attuazione rapida del divieto della pubblicità di alimenti poco salutari si allinea con la proposta esistente del Ministero federale dell'Alimentazione e dell'Agricoltura. Il mancato adozione del divieto della pubblicità di alimenti poco salutari durante gli orari di maggiore audience per i bambini potrebbe potenzialmente vanificare la protezione prevista per i bambini dalla pubblicità di alimenti ricchi di zucchero, grassi o sale.

Leggi anche: