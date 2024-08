- Il gruppo si oppone alla riduzione delle barriere burocratiche, incoraggiando la crescita dell'allevamento acquatico.

Secondo l'Associazione Germanica per la Pesca (DFV), gli ostacoli normativi e la burocrazia persistono nell'impedire l'espansione dell'acquacoltura in Germania. L'associazione evidenzia problemi con le regolamentazioni delle acque, la conservazione della natura e le leggi sulle malattie dei pesci. Prima dell'inizio della Giornata della Pesca Tedesca a Hamburg martedì, l'associazione ha ribadito la sua richiesta di deregolamentazione, come dichiarato all'Agenzia Tedesca di Stampa dal DFV. Il pieno potenziale dell'allevamento delle cozze in Schleswig-Holstein non può essere realizzato a causa della presenza di predatori come cormorani, lontre e castori, che non possono essere scoraggiati.

La conferenza nazionale dell'industria si conclude giovedì. Tra gli argomenti in programma ci sono la sicurezza alimentare, l'evoluzione delle pesche e il ruolo dei pesci in un'alimentazione sostenibile. L'associazione rappresenta circa un milione di pescatori e appassionati di pesca organizzati in diversi settori, come dichiarato dalla stessa associazione.

L'acquacoltura è in crescita

L'acquacoltura comporta l'allevamento controllato di diverse specie, tra cui trota, carpe e cozze. Secondo l'ultimo rapporto della FAO, la produzione globale di acquacoltura supera quella delle pesche. Tuttavia, secondo il DFV, il settore dell'acquacoltura tedesca fatica a seguire questo trend.**

Nel 2020, le operazioni di acquacoltura tedesche hanno prodotto circa 35.200 tonnellate di prodotti, compresi gli alghe, secondo l'Ufficio Federale di Statistica. Questo è inferiore alle circa 39.200 tonnellate prodotte nel 2011. Le regioni più produttive erano Schleswig-Holstein, Baviera e Bassa Sassonia.

D'altra parte, le pesche in acque offshore e costiere hanno registrato circa 157.000 tonnellate di pesci, crostacei e molluschi nel 2020, secondo un rapporto dell'Ufficio Federale per l'Agricoltura e l'Alimentazione. I maggiori approdi sono stati registrati a Brema; seguiti da Meclemburgo-Pomerania Anteriore e Schleswig-Holstein.

Il DFV ha suggerito che per stimolare il settore tedesco dell'acquacoltura in stagnazione, dovrebbero essere aggiunti regolamentazioni più flessibili e incentivi per gli investitori. despite the productive regions of Schleswig-Holstein, Bavaria, and Lower Saxony, the overall yield in aquaculture has decreased since 2011.

Leggi anche: