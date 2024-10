Il gruppo pugnala spietatamente un quindicenne e lo dà fuoco.

A Marseille, vibrante città francese nota per il suo porto, si è verificato un episodio agghiacciante. Un ragazzo di 15 anni è stato brutalmente aggredito, accoltellato 50 volte e poi dato alle fiamme. Questo atto efferato è avvenuto di mercoledì e, secondo il procuratore di Marsiglia, Nicolas Bessone, è stato collegato a crimini legati alla droga. Ha descritto l'atto come un "mostruoso sfoggio di crudeltà". Purtroppo, questo incidente ha portato a un'altra morte, coinvolgendo un sospetto di 14 anni.

Marsiglia, la seconda città più grande e una delle più economicamente svantaggiate della Francia, lotta da anni contro la violenza legata alla droga. Diversi gang combattono per il dominio nel mercato della droga redditizio. Il procuratore Bessone ha affermato che l'età di coloro che sono coinvolti in questa violenza sta diminuendo. Nel caso in corso, la vittima di 15 anni è stata apparentemente assunta online da un condannato di 23 anni per intimidire un rivale dando fuoco alla sua casa. Il condannato, che si dice sia un membro della DZ Mafia, ha promesso al teenager 2000 euro per il compito. Tuttavia, il teenager è stato scoperto dai rivali, che lo hanno aggredito prima di darlo alle fiamme. Questo atto barbarico ha portato a un altro incidente fatale.

Un assassino di 14 anni

Lo stesso condannato ha ingaggiato un teenager di 14 anni per vendicarsi di un membro della famigerata gang 'Blacks', promettendo una "ricompensa generosa" di 50.000 euro. Il teenager ha assunto un uomo non correlato di 36 anni come autista. Quando l'uomo si è rifiutato di aspettare il teenager, quest'ultimo ha estratto una pistola e ha sparato all'uomo alla testa. Con queste due recenti morti, il numero totale di morti violente legate alla droga a Marsiglia quest'anno è salito a 17. In modo notevole, il numero totale di tali morti lo scorso anno era di 49.

La Commissione ha espresso preoccupazione per l'aumento della violenza legata alla droga a Marsiglia, in particolare l'implicazione di minori. Alla luce di questi incidenti, hanno richiesto un'azione più decisa contro le attività delle gang.

Leggi anche: