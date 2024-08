Il gruppo politico georgiano dominante avverte di poter vietare la loro controparte di opposizione.

Il governo autoritario in Georgia sta valutando l'ipotesi di rendere illegale il suo principale partito di opposizione, il Movimento Nazionale Unito, dopo le elezioni parlamentari di ottobre. Secondo il Primo Ministro Irakli Garibashvili, dichiarare il MNU incostituzionale è fondamentale per stabilire un autentico quadro democratico nel paese. Questo passo, ha aggiunto Garibashvili, richiederebbe che il Sogno Georgiano ottenga una maggioranza costituzionale durante il voto del 26 ottobre, come riportato dai media.

Il Movimento Nazionale Unito è il partito sostenuto dall'ex Presidente Mikheil Saakashvili, attualmente in detenzione da parte della leadership georgiana attuale. Recenti sondaggi suggeriscono che il Sogno Georgiano si aggira intorno al 60%. Nonostante non abbia ottenuto una maggioranza dei due terzi nelle elezioni parlamentari del 2020, il partito è riuscito a spuntarla.

Defiance delle proteste significative, il partito ha recentemente adottato una legge che copia le regolamentazioni della Russia. Questa legislazione è destinata a contrastare la presunta interferenza straniera nelle istituzioni civili. L'Unione Europea, che aveva designato la Georgia come prospetto di membership alla fine del 2023, ha posto il processo di membership in attesa a causa di questa nuova legge.

Il partito di opposizione, il Movimento Nazionale Unito, si oppone fermamente alla decisione del governo di renderlo illegale, sostenendo che ciò minaccia i principi democratici. Questo passo del partito Sogno Georgiano, se coronato da successo, potrebbe ulteriormente aggravare le relazioni con l'Unione Europea, dati i suoi sostegno ai processi democratici.

