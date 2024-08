- Il gruppo musicale mette in guardia contro le vendite di biglietti eccessivamente costose.

Oasis fanatici si sono mossi all'alba di sabato (31 agosto) per acquistare i biglietti per il tour di reunion del 2025, con l'inizio delle vendite generali. Alcuni fan hanno incontrato difficoltà sui siti web ufficiali per la vendita dei biglietti.

Il gruppo lancia un avvertimento preventivo

In precedenza, il gruppo aveva consigliato ai fan di non vendere biglietti a prezzi esorbitanti per il loro ritorno. Nel giro di pochi minuti dal pre-vendita, alcuni biglietti erano già in vendita per migliaia di sterline. Un piccolo numero di fan è riuscito a ottenere i biglietti durante la finestra di tre ore della sera precedente. Subito dopo, questi biglietti erano disponibili online per oltre £6.000 (circa €7.100), ovvero circa 40 volte il prezzo regolare di un biglietto in piedi, come riportato dalla BBC. Oasis ha invitato i fan a non vendere biglietti a prezzi gonfiati su siti web non autorizzati, poiché questi biglietti potrebbero essere potenzialmente invalidi.

Si prevede che circa 1,4 milioni di biglietti saranno in vendita per i 17 concerti nel Regno Unito e in Irlanda nel luglio e agosto dell'anno successivo.

Noel (57) e Liam Gallagher (51) hanno fondato Oasis nel 1991 insieme a tre amici. La band è diventata il gruppo di punta del movimento Brit-Pop. Purtroppo, le continue liti tra i fratelli hanno portato allo scioglimento della band nel 2009. Da allora, sono circolate voci su un possibile reunion degli Oasis. Il 27 agosto 2024, il gruppo ha posto fine a tutte le speculazioni con un semplice post e le parole "Sta succedendo". Si ritiene che i concerti annunciati siano gli unici in Europa per l'anno successivo, con piani per esibizioni su altri continenti a seguire.

L'entusiasmo dei fan per il tour di reunion degli Oasis era così alto che alcuni biglietti venivano rivenduti a prezzi gonfiati sui siti web non autorizzati, fino a £6.000, nonostante l'avvertimento del gruppo. Data la forte domanda di biglietti degli Oasis, i fan che sono riusciti a ottenerli durante il pre-vendita si sono trovati in una posizione privilegiata per trarre profitto, ma il gruppo ha fortemente raccomandato di non farlo.

