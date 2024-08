- Il gruppo musicale ha annullato tutti i concerti previsti per il 2024.

È ora confermato per tutti i fan dei Queens of the Stone Age che i loro concerti rimanenti per quest'anno sono stati cancellati, come annunciato sulla pagina Instagram del gruppo il 23 agosto. "I QOTSA sono dispiaciuti di informare che i concerti rimanenti per il 2024 sono stati cancellati o rinviati", recita il post. Un totale di sette concerti negli Stati Uniti sono interessati, con quattro che hanno una nuova data e il resto cancellato del tutto.

La causa di questo intoppo è il persistente stato di salute del frontman Josh Homme, che aveva già portato a diverse cancellazioni in precedenza. La dichiarazione del gruppo afferma che "Josh ha dovuto prioritizzare la sua salute e sottoporsi a cure mediche necessarie per il resto dell'anno". Il gruppo ha espresso ottimismo sulla possibilità di ripartire nel 2025.

I problemi di salute di Homme costringono a una pausa

Già a luglio di quest'anno, diversi concerti sono stati cancellati a causa dei problemi di salute di Homme, tra cui uno in Germania. "I Queens of the Stone Age sono dispiaciuti di annunciare che Josh Homme deve tornare negli Stati Uniti immediately per un intervento chirurgico d'urgenza", si leggeva in quell'occasione. Il gruppo era inizialmente previsto per esibirsi a Berlino il 16 luglio. Il loro ultimo concerto è stato il 6 luglio a Milano. Con questo nuovo annuncio, sembra che il gruppo sarà assente dal palco per almeno sei mesi.

La causa specifica del bisogno di Homme di sottoporsi a un intervento chirurgico rimane vaga in base alle informazioni attuali. Lo scorso anno, Homme ha reso pubblica la sua diagnosi di cancro. In quel momento, aveva dichiarato di aver superato la malattia.

