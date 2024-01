Il gruppo K-pop BTS lancia un progetto artistico globale

La boy band sudcoreana ha lanciato "Connect, BTS", un progetto globale di arte pubblica che coinvolge 22 artisti in cinque città: Londra, Berlino, Buenos Aires, Seoul e New York.

Una delle principali installazioni pubbliche sarà realizzata dal famoso scultore britannico Antony Gormley.

Il progetto di Gormley, realizzato con circa 60 piedi di tubi di alluminio, sarà presentato a febbraio su un molo riconvertito nel Brooklyn Bridge Park di New York.

"Mi è sembrato un gesto molto aperto e generoso", ha detto Gormley a proposito del patrocinio della band, durante il lancio del progetto alla Serpentine Galleries di Londra. "Il mondo dell'arte tende a parlare da solo. Noi, l'industria culturale, favoriamo le biennali, i musei e le fiere d'arte. Ma l'arte è un dono, ha senso solo quando è condivisa".

Secondo il sito web di "Connect, BTS", il progetto è stato sviluppato da curatori internazionali che "sono entrati in sintonia con la filosofia di BTS" - e una dichiarazione suggerisce che il progetto ha lo scopo di mettere in contatto le persone in un mondo in cui spesso ci si sente isolati e "soli con i propri dispositivi".

"L'idea che attraverso questo nuovo micelio, in un certo senso, questa rete di connettività con un pubblico completamente nuovo e giovane, [stiamo] costruendo ponti con il futuro - auspicabilmente attraverso uno strato sensibile, aperto, vivace e giovane della società - è entusiasmante", ha detto Gormley.

"Il mondo di oggi è un mondo di iperconnettività, sì - ma è sempre così che ci si sente?", si chiede una dichiarazione sul sito. "La band BTS offre un omaggio alla diversità e all'originalità, una canzone di particolare attenzione alla periferia e ai trascurati... Connect, BTS si rivolge a un'esperienza collettiva che potrebbe essere solo l'inizio di una nuova comunicazione tra arte, musica e persone".

La prima delle cinque grandi installazioni è stata inaugurata martedì alla Serpentine e presenta un'installazione digitale dell'artista danese Jakob Kudsk Steensen. Intitolata "Carthasis", l'opera conduce il pubblico in un viaggio virtuale attraverso una foresta immaginaria che Steensen ha scansionato in 3D.

"Credo che questa sia una novità", ha dichiarato Hans-Ulrich Obrist, direttore artistico della Serpentine. "C'è stato molto interesse per l'arte contemporanea nel K-pop e per il K-pop nell'arte contemporanea, ma questa è la prima volta che il K-pop produce arte contemporanea".

I visitatori possono vedere l'opera esperienziale gratuitamente presso la galleria londinese, oppure possono guardarla online. Durante il lancio, i fan dei BTS si sono radunati fuori dalla Serpentine, un indizio del previsto aumento di interesse che le gallerie partecipanti possono aspettarsi dal seguito della band.

"Spero che in futuro diventeremo sempre più creature spirituali che utilizzano la tecnologia come mezzo per connettersi agli ambienti naturali", ha detto Steensen ai BTS in un breve videoclip pubblicato sul sito web del progetto.

Un altro progetto sarà inaugurato mercoledì a Berlino, mentre le opere a Buenos Aires e Seoul saranno svelate nel corso del mese.

Negli ultimi anni i BTS hanno attirato una base di fan globale, vincendo una serie di importanti premi e stabilendo record nel settore musicale.

L'anno scorso, il gruppo di sette membri è diventato solo il terzo gruppo in 50 anni ad avere tre album al numero uno della classifica Billboard 200 in meno di 12 mesi, unendosi alla schiera dei Beatles e dei Monkees.

Il gruppo è noto anche per i riferimenti culturali che inserisce nella sua musica. Il titolo dell'album del 2019 "Map of the Soul: Persona", ad esempio, allude al lavoro dello psicanalista Carl Jung. I fan dei BTS - noti come ARMY - scrutano i video musicali del gruppo, sezionando le immagini per trovare possibili significati nascosti.

"Siamo molto eccitati e felici di far parte di questo progetto", ha dichiarato RM (Kim Namjoon), un membro dei BTS, durante il lancio in videochiamata da Seoul. "Abbiamo sentito tanto parlare di come questo mondo non abbia bisogno dell'arte, ma pensiamo che questa sia una grande sfida per tutti noi di generi diversi, crediamo nella parte dell'arte che può aiutare a cambiare il mondo".

"Mi sono appassionato a quelle che chiamano belle arti solo l'anno scorso", ha aggiunto. "Quindi sono un principiante. Attualmente il mio hobby preferito è visitare tutte le gallerie e i musei e vedere tutti i grandi dipinti, le sculture, la media art, anche solo gli spazi o gli edifici molto grandi".

Non sorprende che i membri dei BTS ARMY si siano espressi su Twitter per lodare la nuova iniziativa artistica. "Adoro il fatto che lo stiano facendo in tutto il mondo", ha scritto uno di loro. "Ho bisogno di un jet privato per poter andare in tutti i luoghi di 'connect bts'", ha scritto un altro.

I membri dei BTS non sono le uniche star del K-pop ad avere un interesse per l'arte. Nel 2016, T.O.P dei Big Bang ha curato un'asta d'arte di Sotheby's che ha fruttato 17,4 milioni di dollari e che comprendeva un dipinto del 1983 del defunto artista americano Jean-Michel Basquiat.

Immagine in alto: I BTS si esibiscono al "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" nel settembre 2018.

Fonte: edition.cnn.com