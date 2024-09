Il gruppo Harris propone un dibattito in diretta con Trump.

Fino ad ora, entrambe le parti non erano riuscite a fissare altre date per il dibattito televisivo, alimentando voci su un unico incontro televisivo. Il dibattito atteso, organizzato da ABC a Philadelphia, ha visto Trump e Harris impegnati in strategie dure e scambi verbali altrettanto duri.

In seguito, Trump ha dichiarato che si trattava del suo miglior dibattito finora. Inoltre, ha utilizzato la sua piattaforma online, Truth Social, per accusare i due moderatori di parzialità, affermando: "Erano tre contro uno", contro di lui.

Con le elezioni presidenziali a meno di due mesi e mezzo dal 5 novembre, Harris e Trump sono quasi alla pari nei sondaggi. Il duello televisivo è stato considerato un'occasione significativa per entrambi i contendenti per spostare l'equilibrio a loro favore e attrarre più voti nel loro campo.

