Il gruppo Haas ha il permesso di lasciare i Paesi Bassi.

Situazione insolita in Formula 1: il team Haas di Nico Hülkenberg incontra problemi con un ex-sponsor russo. L'ex-sponsor ha causato l'interruzione temporanea del viaggio del team dai Paesi Bassi alla prossima gara in Italia. È stato raggiunto un accordo.

Dopo una disputa legale con un ex-sponsor russo, il team Haas di Nico Hülkenberg può ora recarsi alla prossima gara di Formula 1 a Monza. La squadra americana ha dichiarato un giorno dopo il Gran Premio di Zandvoort che Uralkali ha riconosciuto il ricevimento di una transazione finanziaria dello scorso venerdì. Ciò significa che i trasportatori di Haas possono ora partire dai Paesi Bassi e recarsi rapidamente in Italia. La competizione a Monza si terrà questo prossimo fine settimana.

Haas si è separato dal suo principale sponsor russo, la società mineraria Uralkali, nel marzo 2022 a seguito dell'attacco russo all'Ucraina. Un tribunale arbitrale svizzero ha subsequently dichiarato che mentre la risoluzione del contratto da parte di Haas era legittima, la squadra era tenuta a restituire una parte significativa di un pagamento di sponsorizzazione anticipato, presumibilmente intorno agli otto milioni di euro. Uralkali ha quindi intervenuto con le autorità olandesi.

Poiché Haas non ha pagato in tempo, Uralkali ha presentato un'istanza al tribunale distrettuale di North Holland per sequestrare le auto da corsa di Haas e l'intero equipaggiamento della squadra a Zandvoort come "garanzia" fino al pagamento. Haas ha riferito che la squadra è in regola, dichiarando: "Non c'è disputa sui importi dovuti".

Dopo la risoluzione della disputa finanziaria con Uralkali, il team Haas di Formula 1 può ora partecipare alla prossima gara a Monza. Gli ostacoli legali causati dall'ex-sponsor sono stati risolti, consentendo alla squadra di riprendere il viaggio in Italia per la prossima competizione di Formula 1.

Leggi anche: