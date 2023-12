Il gruppo guidato da Todd Boehly si accorda per l'acquisto del Chelsea Football Club

Boehly possiede partecipazioni nei Los Angeles Dodgers della MLB, nei Los Angeles Lakers della NBA e nelle Los Angeles Sparks della WNBA.

Il Chelsea ha dichiarato che la vendita a un consorzio guidato da Boehly e sostenuto da Clearlake Capital dovrebbe essere completata entro la fine del mese, "a condizione che siano ottenute tutte le necessarie approvazioni normative".

L'attuale proprietario del club è l'oligarca russo Roman Abramovich, che è soggetto a sanzioni da parte del governo britannico e ha visto i suoi beni congelati.

Abramovich ha messo in vendita il club all'inizio di marzo, dopo l'invasione russa dell'Ucraina, affermando che era "nell'interesse del club".

Venerdì, il club ha dichiarato che dell'investimento totale in corso, 2,5 miliardi di sterline (3,08 miliardi di dollari) saranno utilizzati per acquistare le azioni del club e questo denaro sarà depositato in un conto bancario britannico congelato "con l'intenzione di donare il 100% a cause di beneficenza come confermato da Roman Abramovich".

Il club ha aggiunto che sarebbe necessaria l'approvazione del governo britannico per trasferire i proventi dal conto bancario britannico congelato.

Il club ha dichiarato che i nuovi proprietari proposti "si impegneranno a effettuare 1,75 miliardi di sterline (2,16 miliardi di dollari) in ulteriori investimenti a beneficio del club". Ciò includerebbe investimenti nello stadio del club, Stamford Bridge, nell'accademia, nella squadra femminile e nel finanziamento della fondazione di beneficenza del Chelsea.

L'annuncio dell'accordo con Boehly arriva quando mancano poco più di tre settimane alla scadenza dell'attuale licenza operativa del club, che scade il 31 maggio.

Tra coloro che in precedenza hanno espresso interesse per il club ci sono il miliardario britannico Jim Ratcliffe e i gruppi guidati dal co-proprietario dei Boston Celtics Stephen Pagliuca e dall'ex presidente di British Airways Martin Broughton, oltre a un consorzio guidato dai proprietari dei Chicago Cubs, la famiglia Rickets.

La Reuters ha contribuito a questo servizio.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com