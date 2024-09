- Il gruppo FTI Travel Group verrà in definitiva sciolto.

La società di viaggi in difficoltà FTI, sommersa da un debito di un miliardo di euro, sta ora per essere sciolta. Il tribunale distrettuale di Monaco ha avviato procedure di insolvenza contro le due principali entità, FTI Touristik e BigXtra Touristik. L'amministratore fallimentare Axel Bierbach ha annunciato il licenziamento di 700 dipendenti. La maggior parte dei circa 350.000 creditori, principalmente turisti in pacchetto, riceveranno le somme anticipate dal Fondo tedesco di sicurezza per i viaggi (DRSF).

Tuttavia, la situazione varia per circa 2.500 hotel, agenzie di viaggio, compagnie aeree, banche e il fondo di stabilizzazione del governo federale (WSF), secondo Bierbach. Il WSF, che ha prestato circa 600 milioni di euro al terzo maggiore conglomerato di viaggi europei, FTI, durante la pandemia, deve ancora determinare il pagamento finale ai suoi creditori.

Gli hotel continuano le operazioni

FTI ha dichiarato fallimento a giugno a causa della diminuzione delle prenotazioni, della richiesta dei partner di pagamenti anticipati e dell'esaurimento finanziario. Al momento del fallimento, FTI Touristik aveva circa 30 milioni di euro, come menzionato da Bierbach. La mancanza di fondi per i certificati di sicurezza obbligatori presso il DRSF ha portato alla sospensione delle vendite di viaggi, ha aggiunto Bierbach.

Circa 60.000 turisti sono partiti in sicurezza e tutte le nuove partenze sono state sospese. Su circa 11.000 dipendenti in tutto il mondo, circa 7.500 continuano a lavorare negli hotel sul posto, le cui operazioni proseguono senza interruzioni. Più di 320 dipendenti tedeschi hanno già trovato nuovi lavori grazie a fiere dell'impiego con clienti e concorrenti di FTI come Tui, DER, DB e Jochen Schweizer presso la sede di FTI a Monaco. Circa 600 dipendenti riceveranno i loro preavvisi dal 1° settembre. Altri 130 rimarranno impiegati per breve tempo per l'assistenza alla liquidazione. La liquidazione è prevista per essere completata entro la fine dell'anno.

Le società controllate vendute

I principali beni di FTI consistono in 54 hotel con 12.000 camere, inclusi immobili a lungo termine in affitto. Tutti questi hotel, tranne uno, continueranno le operazioni e sono attesi per essere venduti. Sono in corso trattative con diversi potenziali acquirenti in diversi casi, come menzionato da Bierbach.

Diverse società con diversicento dipendenti, come il provider di viaggi di lusso Windrose, il centro servizi Erf24 a Erfurt e la piattaforma online 5vorFlug, sono già state vendute dalle 110 società controllate di FTI.

Il primo incontro dei creditori si terrà a Monaco il 20 novembre. "Penso che pochi parteciperanno", dice Bierbach: la maggior parte dei 350.000 creditori non ha rivendicazioni sostanziali contro l'amministratore fallimentare che giustifichino questo viaggio.

La liquidazione di FTI si protrae per anni

"L'intera liquidazione durerà anni", dice Bierbach. "Si tratta di un marathon".

Circa 175.000 viaggiatori avevano già pagato l'intero o parte del loro viaggio. I tentativi di riconfermarli con altri organizzatori sono falliti poco prima delle vacanze estive. Riceveranno i soldi per il pacchetto turistico dal DRSF - interessando il 90% dei turisti. Tuttavia, alcuni turisti avevano inoltre prenotato escursioni. I soldi pagati per queste escursioni non sono sostituiti dal DRSF; la rivendicazione può tuttavia essere avanzata contro l'amministratore fallimentare.

I clienti che avevano prenotato servizi individuali con FTI possono presentare le loro rivendicazioni al tavolo fallimentare. Tuttavia, l'amministratore fallimentare incoraggia i clienti a utilizzare inizialmente le vie di rimborso tramite il DRSF e il provider di pagamenti per evitare di intasare la procedura.

Le agenzie di viaggio ricevono di solito la loro commissione dopo che i loro clienti sono partiti. Se ciò si verifichi quando la partenza non avviene e eventualmente non si verifichi alcun danno a causa della vendita dell'agenzia di viaggi di un viaggio alternativo, deve essere esaminato, dice Bierbach.

Nonostante la dissoluzione di FTI Tourism, diversi dei suoi hotel continuano le operazioni e sono attesi per essere venduti a potenziali acquirenti interessati. Il WSF, che ha prestato 600 milioni di euro a FTI durante la pandemia, deve ancora determinare il pagamento finale ai suoi creditori in questo processo di liquidazione, vigilato dall'amministratore fallimentare Axel Bierbach.

Come parte della liquidazione, i principali beni di FTI, inclusi i suoi 54 hotel, saranno venduti, con trattative in corso con diversi potenziali acquirenti per tutte queste proprietà, tranne una.

Leggi anche: