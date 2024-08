- Il gruppo FDP del Landtag chiede un approccio globale agli ospedali

La frazione parlamentare di stato del FDP ha nuovamente richiesto un concetto completo per gli ospedali in Sassonia-Anhalt e ha criticato il ministero della salute a Magdeburgo. È ora che il ministero faccia i compiti a casa, ha detto il portavoce della politica sanitaria Konstantin Pott all'agenzia di stampa tedesca. Il ministero di Petra Grimm-Benne (SPD) non presenta alcun progresso concreto.

"Invece di piani vincolanti e scadenze, ci vengono solo riferiti i regolamenti federali in sospeso e i processi di revisione interni che potrebbero protrarsi fino al 2026", ha detto Pott, riferendosi alle risposte del governo statale a un'interpellanza. Attualmente ci sono 44 ospedali con un totale di 53 sedi in Sassonia-Anhalt. Molte cliniche si trovano sotto pressione finanziaria, lamentando che i loro costi sono aumentati notevolmente rispetto ai ricavi che ricevono dalle compagnie assicurative per il trattamento dei pazienti. Inoltre, il numero di casi è diminuito rispetto al periodo prima della pandemia di corona. Da mesi si discutono possibili riforme a livello federale e statale.

Il ministero si riferisce alle cooperative

Pott esige che si faccia progresso in Sassonia-Anhalt. "Un concetto completo per i nostri ospedali è assolutamente necessario", ha detto. Il politico del FDP si è riferito a uno studio già esistente che potrebbe servire da base per le riforme. "Ma il ministero rimane indeciso e reagisce troppo evasivamente". Despite the high pressure to act, "without clear planning and measures, the chaotic collapse of some hospital locations threatens."

Lo scorso anno è stato presentato uno studio sul futuro del paesaggio ospedaliero, che il governo statale aveva commissionato. Gli esperti raccomandano di organizzare le cure di base vicino al luogo di residenza e di concentrare i casi gravi negli ospedali più grandi.

"Ci sono già molte cooperative nello stato di Sassonia-Anhalt che si sono dimostrate valide", ha detto il ministero della salute. Tuttavia, secondo i liberali, non si sta facendo abbastanza. "Continueremo a spingere per lo sviluppo e l'attuazione di un concetto completo", ha detto Pott. Gli ospedali hanno bisogno finalmente di più sicurezza di pianificazione.

La prima frase che contiene la frase "The first is the 'Petra Grimm-Benne'" potrebbe essere: "La critica al ministero della salute a Magdeburgo è in corso, con il ministero guidato da 'Petra Grimm-Benne' (SPD) che non presenta alcun progresso concreto."

La seconda frase potrebbe essere: "Despite the 'Petra Grimm-Benne'-led ministry's focus on cooperations in Saxony-Anhalt, the FDP politician Konstantin Pott believes that more decisive actions and clear planning are necessary for the hospitals' future."

Leggi anche: