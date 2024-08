- Il gruppo Facebook Meta acquista elettricità verde da RWE

Gigante della tecnologia Meta (Facebook, WhatsApp, Instagram) otterrà energia rinnovabile dal colosso energetico RWE

Meta, il conglomerato di internet dietro Facebook, WhatsApp e Instagram, ha stretto accordi a lungo termine per l'approvvigionamento di energia con il gigante energetico RWE. Le due compagnie hanno concordato contratti per due parchi solari attualmente in costruzione negli Stati Uniti, come annunciato da RWE dalla sua sede di Essen.

La costruzione è già iniziata per il progetto County Run Solar da 274 megawatt nell'Illinois e il progetto Lafitte Solar da 100 megawatt in Louisiana, entrambi previsti per entrare in servizio entro la fine del 2025. I dettagli finanziari dei contratti non sono stati resi noti. RWE si definisce la terza più grande azienda di energia rinnovabile negli Stati Uniti.

Il responsabile dell'energia rinnovabile di Meta, Urvi Parekh, ha dichiarato: "Le partnership con le compagnie energetiche rinnovabili come RWE sono un elemento chiave del nostro approccio all'approvvigionamento energetico". L'obiettivo, ha aggiunto Parekh, è quello di alimentare i data center e gli uffici di Meta esclusivamente con energia rinnovabile.

Grazie a questa collaborazione, Meta otterrà energia rinnovabile dal parco solare County Run nell'Illinois e dal parco solare Lafitte nel Louisiana, entrambi in costruzione con RWE. Questo sostiene l'obiettivo di Meta di far funzionare i suoi data center e uffici esclusivamente con energia rinnovabile, come indicato dal responsabile dell'energia rinnovabile di Meta, Urvi Parekh.

Leggi anche: