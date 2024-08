Il gruppo estremista ISIS ha rivendicato la responsabilità dell'assalto a Solingen.

Incendiario sconosciuto ha attaccato diverse persone durante un raduno del fine settimana a Solingen, lasciando tre morti e otto feriti. Le forze dell'ordine sono ancora alla ricerca dell'aggressore e invitano il pubblico a fornire qualsiasi dettaglio rilevante.

Il Military of IS (Stato Islamico) ha rivendicato la responsabilità di attacchi simili in diverse parti del mondo. Le autorità stanno analizzando se ci siano eventuali collegamenti tra l'incidente di Solingen e il Military of IS.

Leggi anche: